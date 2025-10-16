Uusi Magic8 Pro on varustettu entistä suuremmalla akulla IP69K-suojauksella sekä uudella Snapdragon 8 Elite gen 5 -piirillä.

Honor on julkistanut tänään Kiinassa uusimman sukupolven Magic8-sarjan huippumallinsa. Mallistoon kuuluvat Magic8 ja Magic8 Pro, joista todennäköisesti vain jälkimmäinen nähdään myöhemmin Suomessa. io-tech testasi nykyisen Magic7 Pro -mallin alkuvuodesta.

Kuvien perusteella Magic8-mallien muotoilu vaikuttaisi menneen nykytrendien mukaisesti hieman aiempaa kulmikkaampaan suuntaan. Rakenteella on IP69K-suojaus. Pro-mallin näyttö on 6,71-tuumainen LTPO OLED -paneeli 1256 x 2808 pikselin resoluutiolla, 120 hertsin virkistystaajuudella ja 6000 nitin pistemäisellä maksimikirkkaudella. Sisällä hyrrää Qualcommin tuore Snapdragon 8 Elite gen 5 -lippulaivapiiri. Pii-hiili-akun kapasiteetiksi ilmoitetaan 7200 mAh, joskin Eurooppaan on luvassa pienempi 6270 mAh versio. Lataustehot ovat 100 wattia johdolla ja 80 wattia langattomasti.

Kamerapuolella ei vaikuttaisi tapahtuneen suuria teknisiä muutoksia – tarjolla on edelleen 1/1,3-tuuman sensoriin perustuva 50 megapikselin pääkamera, josta muuttuva aukkosuhde vaikuttaisi olevan pudotettu pois, 50 megapikselin ultralaajakulmakamera automaattitarkennuksella sekä 200 megapikselin telekamera hieman aiempaa pidemmällä 3,7x-polttovälillä. Softapuolella on tarjolla MagicOS 10 -käyttöliittymä uusimmilla tekoälyominaisuuksilla.

Magic8-perusmallissa on puolestaan pienempi 6,58-tuumainen LTPO OLED -näyttö, 7000 mAh akku 90 ja 80 watin lataustehoilla, pienempi pääkameran kuvasensori sekä 64 megapikselin 3x-telekamera, eikä etupuolella ole 3D-syvyystietokameraa biometriseen tunnistautumiseen Pro-mallin tapaan.

Magic8-malliston myynti alkaa kiinassa 23. lokakuuta ja lähtöhinnat ovat 4499 yuania (~540 €) Magic8-perusmallille sekä 5699 yuania (~690 euroa) Pro-mallille. Honor vahvisti, että Magic8-sarja on tulossa myös globaaleille markkinoille, mutta tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Uusien lippulaivapuhelimien ohella yritys esitteli uudet MagicPad3 Pro 13.3 -taulutietokoneen sekä Watch 5 Pro -älykellon. MagicPad3 Pro -tabletti on mallinimensä mukaisesti varustettu 13,3-tuumaisella LCD-näytöllä, jonka resoluutio on 3200×2136 pikseliä ja virkistystaajuus 165 hertsiä. Laitteen sisällä on lippulaivatason Snapdragon 8 Elite gen 5 -järjestelmäpiiri, 12-16 Gt RAM-muistia, 256-512 Gt tallennustilaa sekä 12450 mAh akku 66 watin pikalatauksella. Lähtöhinta Kiinassa 3799 yuania, eli noin 460 euroa.

Watch 5 Pro -älykello puolestaan tarjoaa 1,5-tuumaisen 466×466 pikselin AMOLED-näytön, IP69K-suojauksen, 515 mAh akun langattomalla latauksella, eSIM-tuen, kaksitaajuus-GPS:n, 64 Mt RAM-muistia, 8 Gt tallennustilaa ja 15 päivän akunkeston Bluetooth-tilassa (3 päivää eSIM-tilassa). Suositushinta Kiinassa 1699 yuania, eli noin 205 euroa.

Lähteet: Honor (1)(2)(3)(4)