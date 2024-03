Playtronilta Linux-pohjainen PlaytronOS käsikonsolikokemuksen yhtenäistämiseksi

Pienellä henkilöstöllä ja miljoonien joukkorahoituksella kehitetty PlaytronOS tukee useita eri laitteita ja voi jopa emuloida x86-ympäristöä Arm-alustalla.

Startup-yhtiö Playtron on julkistanut Linuxiin pohjaavan ja yhtiön mukaan nimetyn PlaytronOS:n, jota se mainostaa kevyeksi pelikäyttöjärjestelmäksi ensisijaisesti käsikonsolien alati kasvavalle kirjolle. Playtronin toimitusjohtaja on CyanogenModista tuttu Kirt McMaster ja joukkorahoitusta hankkeelle on kerätty jo noin 10 miljoonaa dollaria. Hankkeessa on mukana kehittäjiä muun muassa ChimeraOS:n ja Heroic Game Launcherin puolelta.

PlaytronOS voidaan asentaa esimerkiksi Steam Deck-, Asus ROG Ally- tai Lenovo Legion Go -käsikonsoleihin, mutta myös Arm-pohjaiset laitteet ovat tuettuna x86-emulaation avulla. Hankkeella halutaan tehdä käsikonsolipelaamisesta yhtenäisempää ja mutkattomampaa tarjoamalla kevyt ja monia eri digitaalisia kauppa-alustoja tukeva käyttöjärjestelmä, joka toimii eri laitteilla. Vaikka PlaytronOS:stä puhutaan avoimen lähdekoodin projektina, sen asennuksesta pyydetään laitevalmistajilta 10 dollarin tekijänoikeusmaksua, mikä on kirvoittanut keskustelua siitä, suljetaanko käyttöjärjestelmä jossain vaiheessa kokonaan maksumuurin taakse.

PlaytronOS:n on tarkoitus tulla saataville myöhemmin tänä vuonna, ja ensi vuoden aikana Playtron on tuomassa markkinoille myös omaa käsikonsoliaan. Yhtiön suunnitelmissa on tuoda PlaytronOS tulevaisuudessa myös esimerkiksi kannettaviin ja pöytätietokoneisiin, televisioihin ja autoihin.

Lähde: Tom’s Hardware, Playtron