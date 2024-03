FSR 3.1 lupaa parantaa merkittävästi kuvanlaatua, jonka lisäksi se tuo mukanaan tuen esimerkiksi Vulkan-rajapinnalle ja Xbox Game Development Kitille,

AMD on kertonut GDC 2024 -messuilla tuoreimmat kuulumiset FidelityFX Super Resolution -rintamalta. Yhtiön mukaan sillä on parhaillaan kehitteillä uusi FSR 3.1 -versio, joka on kenties pientä versionumeropäivitystä merkittävämpi muutos.

AMD:n mukaan FidelityFX Super Resolution 3.1:n kätkee sisäänsä merkittäviä parannuksia, joista ensimmäisenä luonnollisesti entistä parempi kuvan skaalauslaatu. Uutisen esimerkkikuvat on otettu 1080p-resoluutiolla Performance-asetuksella ja ne löytyvät animoituina lähdelinkin takaa.

Yhtiön mukaan laatua on saatu parannettua laaja-alaisesti esimerkiksi temporaalisen vakauden suhteen, mikä vähentää erilaista vilkuntaa kuvassa, sekä haamukuvien muodostumisen ja yksityiskohtien säilyttämisen osalta. Kuvanskaalaus on nyt myös irrotettu virallisesti ruutujen generoinnista, eli FSR 3.1:n mukaista ruutujen generointia voi käyttää myös muiden skaalainten kanssa.

Lisäksi FSR 3.1 tuo mukanaan kokonaan uuden AMD FidelityFX API -rajapinnan, jonka on tarkoitus helpottaa kehittäjien bugien etsintää ja liiskaamista sekä varmistaa automaattinen tuki tuleville FSR-versioille. Lisäksi mukana on tuki Vulkan-rajapinnalle sekä Xbox Game Development Kitille.

FidelityFX Super Resolution 3.1 tullaan julkaisemaan GPUOpen-sivustolla vuoden toisen neljänneksen aikana. Ensimmäisenä pelinä sitä tulee tukemaan Ratchet & Clank: Rift Apart.

Lähde: AMD