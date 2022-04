Poco F4 GT on suunnattu erityisesti pelaamisesta kiinnostuneille kahden höyrykammion jäähdytysjärjestelmän ja oikean kyljen erillisten pelipainikkeiden kera.

Xiaomin alaisuudessa toimiva Poco on tänään esitellyt globaaleille markkinoille uuden F4 GT -lippulaivapuhelimen. Puhelimen sisältä löytyy vuoden 2022 huippumallille tyypilliseen tapaan Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirin, mutta markkinoiden massasta Poco erottuu peliominaisuuksillaan.

Näyttönä Poco F4 GT:ssä toimii tasainen 6,67-tuumainen 10-bittinen AMOLED-paneeli 120 hertsin virkistystaajuudella ja 480 hertsin kosketuksentunnistuksella. Kuumana käyvää piiriä valmistaja kertoo viilentävänsä kahden höyrykammion voimin 4 860 neliömillimetrin pinta-alalla ja piirin parina laitteessa on mallista riippuen joko 8 tai 12 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa.

Virtaa laitteelle tuo 4700 mAh:n akku, jonka valmistaja lupaa täyttyvän tyhjästä täyteen vain 17 minuutissa kiitos Xiaomi 12 Prosta tutun 120 watin pikalataustehon. Mobiilipelejä pelatessakin puhelimen luvataan täyttyvän tyhjästä täyteen vain 27 minuutissa. Pelaaminen on muutenkin Poco F4 GT:llä varsin merkittävästi keskiössä, sillä puhelimen oikean sivun ylä- ja alalaidoissa on kytkimellä esiin vedettävät painikkeet, joita voi käyttää pelatessa olkapainikkeina. Lisäksi peliestetiikkaa on havaittavissa puhelimen kamerakehykseen sijoitetussa RGB-valaistuksessa.

Kamerajärjestelmä itsessään muodostuu 64 megapikselin IMX686-sensoria käyttävästä pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta sekä 2 megapikselin makrokamerasta. Puhelin tulee saataville kolmena värivaihtoehtona: Stealth Black, Knight Silver sekä Cyber Yellow.

Poco F4 GT:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,5 x 76,7 x 8,5 mm

Paino: 210 grammaa

6,67-tuumainen AMOLED-näyttö, 2400 x 1080 -resoluutio, 120 Hz, 480 Hz kosketuksentunnistus, 800 nit (cd/m 2 ) maksimikirkkaus

) maksimikirkkaus Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin pääkamera (IMX686, 1/1,73”, 0,8 um pikselikoko), f1.9, PDAF 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 120° 2 megapikselin makrokamera, f2.4

20 megapikselin etukamera (IMX596), f2.4

Stereokaiuttimet neljällä kaiutinelementillä, oikealla kyljellä erilliset pelipainikkeet

4700 mAh:n akku, 120 watin pikalataus

Android 12, MIUI 13 for POCO

Poco F4 GT:n myynti alkaa Euroopassa 9. toukokuuta. 8 / 128 Gt:n mallin suositushinta on 599 euroa ja 12 / 256 Gt:n mallin puolestaan 699 euroa. Ennakkomyyntikampanjana molemmat mallit ovat saatavilla Early Bird hintaan sata euroa edullisemmin. Early Bird -kampanjassa ei Xiaomin tilaisuuden perusteella ole mukana suomalaisia jälleenmyyjiä, mutta ainakin Amazonin valikoimiin kyseisen hinnan pitäisi tulla saataville.

Suomessa myynti alkaa 10.5.2022 Flash Sale -tarjouksella, joka on voimassa vain kyseisen päivän ajan, mutta tarkempaa tietoa Flash Sale -tarjouksesta ei ole toistaiseksi annettu.

Lähteet: Lehdistötiedote, Poco