Yhteen rivastotorniin perustuvan coolerin luvataan olevan täysin yhteensopiva muistien kanssa ja pystyvän 220 watin jäähdytystehoon.

DeepCool on julkaissut uuden AK400-prosessoricoolerin, joka on viime syksynä julkaistun ja io-techin testeissä hyvin pärjänneen AK620-mallin ”pienempi sisarus”. DeepCoolin mukaan uutuus on suunnattu suorituskykyiseksi, hiljaiseksi ja yhteensopivaksi cooleriksi keskihintaluokan kokoonpanoille.

AK400 perustuu yhteen alumiiniseen tornirivastoon ja neljään nikkelöityyn kuparilämpöputkeen, jotka ovat suorassa kontaktissa prosessorin kanssa. Coolerin luvataan kykenevän jäähdyttämään jopa 220 watin lämpökuorman. Coolerin luvataan myös tarjoavan 100 % yhteensopivuus muistikampojen kanssa. Ilmaa liikutetaan rivaston läpi 120 mm:n PWM-ohjattavalla tuulettimella, jonka kierrosalue on 500-1850 RPM. AK400 on suoraan pakkauksesta yhteensopiva Intelin uuden LGA 1700 -suoritinkannan kanssa.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 127 x 97 x 155 mm (tuulettimen kanssa)

Paino: 661 grammaa (tuulettimen kanssa)

Materiaalit: Alumiinirivasto, kupariset lämpöputket, nikkelipinnoite

Lämpöputket: 4 x 6 mm

120 mm PWM-tuuletin (500–1850 RPM, 66,5 CFM max, 29 dBA max, 2,04 mmH2O max)

Yhteensopivuus: Intel LGA115X/1200/1700, AMD AM4

AK400 tulee saataville toukokuun alkupuolella mustana sekä valkoisena. DeepCoolin verollinen suositushinta mustalle mallille on 39,90 euroa ja valkoiselle 44,90 euroa. Valmistaja myöntää coolerilleen kolmen vuoden takuun. AK400:n ohella DeepCool tuo markkinoille uuden valkoisen version AK620-mallista 74,90 euron suositushintaan.

Lähteet: lehdistötiedote, tuotesivut