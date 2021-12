PowerColor julkaisi ensimmäisen näppäimistönsä yhteistyössä Duckyn kanssa

PowerColor x Ducky One SF2 RGB erottuu muista 65 %:n kokoluokkaan sopivista One SF2 -näppäimistöistä taiwanilaisen katutaiteilija SEAZK:n tyylittelemillä erikoisnäppäinhatuilla.

TUL tunnetaan länsimarkkinoilla parhaiten PowerColor-brändistään. PowerColor on näytönohjainmarkkinoiden veteraani, joka on ollut mukana markkinoilla jo vuodesta 1997 ja 3dfx Voodoo -kiihdyttimistä lähtien.

Nyt yhtiö ottaa harppauksen tuntemattomaan laajentamalla tuotekirjoaan näytönohjainmaailmasta pelinäppämistöjen puolelle. PowerColor X Ducky One 2 SF RGB on toteutettu yhteistyössä Duckyn kanssa, kuten jo nimikin kertoo, eikä sinänsä poikkea aiemmista Ducky x One SF2 -näppäimistöistä.

One 2 SF RGB on 65 % -kokoluokan pelinäppäimistö, jossa on Kailhin tuntopisteelliset BOX White/Brown -kytkimet. Näppäimistö tukee luonnollisesti N-key Rolloveria eli kaikkien näppäinten samanaikaista painallusta, jos ja kun pelaaja kokee tarpeelliseksi peittää joka näppäimen läpi hohtavan RGB-loiston. Näppäimet on double-shot-valettua PBT-muovia ja näppäinten etureunaan on printattu niiden toissijaiset funktiot. Näppäimistöön on haettu inspiraatiota katutaiteesta ja välilyönti sekä kolme fuinktionäppäintä on varustettu taiwanilaisen SEAZK:n tyylittelemillä graffitilogoilla ja välilyönti samanhenkisellä PowerColor-tekstillä. Esc-näppäimessä kurkistaa puolestaan yhtiön näytönohjaimista tuttu Red Devil -logo.

Rajoitetut erät näppäimistöstä sisältävät kolmiulotteisen Red Devil -näppäinhatun, jota tullaan myymään myöhemmin erikseen 49,99 dollarin suositushintaan. Kaikkiin paketteihin kuuluu puolestaan Duckyn näppäinhatun poistotyökalu, tavalliset näppäinhatut erikoisversioiden tilalle sekä punaiset versiot valikoiduista näppäimistä. Näppäimistö on langallinen ja toimii irrotettavalla USB-C-kaapelilla.

Näppäimistön pitäisi olla saatavilla välittömästi, mutta toistaiseksi sen on listannut Suomessa vain Multitronic 119,90 euron hintaan ja tuotteet eivät ole vielä yhtiön varastossa.

Lähde: PowerColor