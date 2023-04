Snapdragon Game Super Resolution -skaalausta tukevia pelejä luvataan saapuvaksi jo kuluvan vuoden aikana.

Qualcomm on esitellyt blogipäivityksessään uuden Snapdragon Game Super Resolution -teknologian (GSR). Kuten nimestä voi päätellä on kyseessä valmistajan pelinavaus skaalausteknologioiden markkinoille tietokonemaailmasta tuttujen NVIDIAn DLSS:n, Intelin XeSS:n ja AMD:n FSR:n tapaan.

Qualcommin mukaan GSR on Snapdragon Studiosin kehittämä yhden kierroksen tilatietoinen skaalausteknologia (single pass spatial aware super resolution), jonka tavoitteena on saavuttaa optimaalinen kuvanlaatu mahdollisimman hyvällä suorituskyvyllä ja virransäästöllä. GSR on valmistajan mukaan markkinoiden ensimmäinen yhden kierroksen skaalausteknologia mobiili- ja XR-pelaamisen. Qualcommin mukaan sen avulla on mahdollista säästää mobiililaitteiden akunkestoa pelatessa pelien laskentatehovaatimusten laskiessa.

Teknologia on Qualcommin mukaan yhteensopiva useimpien grafiikkasirujen kanssa, mutta parhaan suorituskyvyn se tulee tarjoamaan Snapdragon-alustoilla. Ensimmäisiä Snapdragon GSR -teknologiaa hyödyntäviä mobiilipelejä voi Qualcommin mukaan odottaa julkaistavaksi myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Jo ennakkoon teknologia on markkinoitu saapuvaksi muun muassa Call of Duty Warzone Mobile -peliin sekä Farming Simulator 23 Mobileen.

Lähde: Qualcomm