Ayaneo 2 ja Geek 1S -käsipelitietokoneet tuovat mukanaan päivityksen AMD:n Ryzen 7000 -sarjan piiriin.

Jo jonkin aikaa käsikonsolimaisia tietokoneita valmistanut Ayaneo on esitellyt jälleen uusia tulossa olevia malleja kilpailemaan kuluttajien suosiosta. Yritys esitteli kaksi uutta mallia, Ayaneo 2S, Ayaneo Geek 1S, sekä puhui jo aiemmin päivänvalon nähneistä ja yhä julkaisuaan odottavista Ayaneo Slidestä sekä Ayaneo Pocket Airista.

Mielenkiintoisena uutuuspalveluna täysin uusien käsipelitietokoneiden lisäksi Ayaneo ilmoitti tuovansa myös uuden emolevyn päivityspalvelun vanhemmille laitteille. Käytännössä kyseisen palvelun kautta on mahdollista päivittää vanhan Ayaneo 2:n tai Geekin rauta tuoreempaan. Käytännön toteutustapaa tai hintaluokkaa Ayaneo ei palvelulta kuitenkaan ole paljastanut.

Ayaneo 2S:n sekä Ayaneo Geek 1S:n toimivat seuraajina vanhemmille Ayaneo 2:lle sekä sen karsitumpana versiona toimineelle Ayaneo Geekille. Molempien sisältä löytyy yrityksen mukaan AMD:n Ryzen 7000 -sarjan piiri. Huhujen mukaan käytössä voisi olla AMD:n Ryzen 7480U, jolle huhujen mukaan myös AMD:n vastikään esittelemä ja Asuksen ROG Ally -koneessaan käyttämä Ryzen Z1 olisi läheistä sukua.

Ayaneo 2S:n sisuksissa on 50,25 Wh:n akku ja sen näytön luvataan olevan entistä kirkkaampi ja värikkäämpi. Laitteiden akunkestosta valmistaja ei ole vielä kertonut mitään, mutta 7000-sarjan piirin kerrotaan kuitenkin säilyvän lämpötiloiltaan vanhoja malleja paremmalla tolalla. Ayaneo 2S:n ja Geek 1S:n myynti alkaa toukokuun aikana ja laitteiden toimitukset kuluttajille alkavat valmistajan mukaan kesäkuun lopulla. Myös valmistajan vanhempi Ayaneo Air Plus tulee saamaan päivityksen Ryzen 7000 -sarjan piireihin.

Ayaneo Slide on nähty alun perin jo viime vuonna, eikä valmistaja vieläkään ole paljastanut laitteelle virallista myyntiintuloaikataulua. Ayaneo Pocket Air Plus puolestaan on Android-käyttöjärjestelmää käyttävä pelikonsoli 5,5-tuumaisella näytöllä ja sen massatuotannon valmistaja ilmoitti käynnistyvän heinäkuussa. AyaSpace 2.0 -käyttöliittymän valmistaja kertoo tarjoavan entistä parempaa suorituskykyä.

Lähteet: The Verge, AYANEO__@Twitter, AYANEO@YouTube