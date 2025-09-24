Mobiilisisaruksensa tavoin 3. sukupolven Oryon-ytimiin perustuva Snapdragon X2 Elite on varustettu peräti 12 Prime- ja 6 Performance-ytimellä, entistä nopeammalla GPU:lla sekä 80 TOPSiin yltävällä NPU-kiihdyttimellä.

Qualcomm on julkaissut Snapdragon Summit -tapahtumassaan uuden mobiililippulaivan lisäksi myös PC-käyttöön suunnatun Snapdragon X2 Eliten ja sen sisarmallin X2 Elite Extremen. Uutuudet on yhtiön mukaan suunnattu ”ultra-premium-luokan Windows-tietokoneille” ja ne lupaavat viedä kannettavien NPU-suorituskyvyn uudelle tasolle.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite perustuu mobiiliversion tavoin 3. sukupolven Oryon-ytimiin, mutta niitä on käytössä selvästi enemmän. Järjestelmäpiirissä on 12 4,4 GHz:n Prime-ydintä ja 6 3,6 GHz:n Performance-ydintä. Dual-core Boost -ominaisuuden avulla kaksi Prime-ydintä voivat kuitenkin nostaa kellotaajuutensa parhaimmillaan 5 GHz:iin. Prosessoriytimillä on käytössään yhteensä 53 Mt erilaisia välimuisteja. Muistiohjaimen jatkeena on LPDDR5X-9523-muistia, jolle on kaistaa 228 Gt/s.

Uusi integroitu Adreno GPU on Windows-käyttöön kustomoitu piiri, joka tukee moderneja rajapintoja ja säteenseurannan kiihdytystä. Siitä tiedetään tässä vaiheessa käytännössä vain, että sen kellotaajuus on parhaimmillaan 1,85 GHz, säteenseurantaominaisuuksia ja GMEM-muistia on paranneltu sekä suorituskykyä per watti on viilattu jopa 2,3-kertaisesti paremmaksi. Hexagon NPU-tekoälykiihdyttimestä kerrottiin puolestaan vain, että sen suorituskyky on 80 TOPSia ja se tekee järjestelmäpiiristä luonnollisesti Copilot+ PC -yhteensopivan. Se tukee maksimissaan 4K 144 Hz sisäistä näyttöä sekä kolmea ulkoista 4K 144 Hz- tai yhtä ulkoista 5K 60 Hz -näyttöä.

Tallennustilaa järjestelmäpiiri tukee UFS 4.0:n, SDUC with SD Expressin ja SDXC UHS-I:n sekä kahden PCIe 5.0 M.2 NVMe:n voimin. PCI Express 5.0 -linjoja on mallista riippuen 8 tai 12 ja PCIe 4.0 -linjoja 4. USB4-liittimiä on tuettuna kolmin kappalein ja ne tukevat 40 Gbps:n nopeutta.

Snapdragon X2 Eliten mediayksikkö tukee HEVC-, AVC- ja AV1-koodekkeja sekä purun että pakkauksen osalta. Se kykenee pakkaamaan 8K-videota 30 FPS:n nopeudella ja purkamaan 8K-videota 60 FPS:n nopeudella samanaikaisesti. Äänipuolta hoitaa Aqstic Audio -koodekki Qualcomm aptX Audio Technology -tuella ja kamerapuolesta on vastuussa hieman mobiilipuolta alkeellisempi kahden 18-bittisen kanavan Spectra ISP. Järjestelmäpiiri tukee 5G-, Wi-Fi 7- ja Bluetooth 5.4 -yhteyksiä X75-modeemin ja FastConnect 7800:n avulla.

Snapdragon X2 Elite tulee aluksi saataville kolmessa konfiguraatiossa. Huippumalli Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 on 18-ytiminen ja se kykenee nostamaan maksimissaan kahden ytimen kellotaajuuden 5 GHz:iin. GPU:na toimii Adreno X2-90, joka toimii 1,85 GHz:n kellotaajuudella. LPDDR5X-9523-muistia on 192-bittisen muistiväylän jatkeena maksimissaan 228 Gt/s. Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 tiputtaa maksimikellotaajuudet 4,7 GHz:iin prosessorin ja 1,7 GHz:iin GPU:n osalta sekä leikkaa muistikaistan 128-bittiseksi. Pahnan pohjimmainen X2E-80-100 tiputtaa puolet Prime-ytimistä pois eli siinä on käytössä yhteensä 12 ydintä. Myös GPU:ta on leikattu ja käytössä on Adreno X2-85 1,7 GHz:n kellotaajuudella, mutta mitä siitä tarkalleen on leikattu ei ole mainittu. Kaikkien kolmen NPU yltää 80 TOPSin suorituskykyyn. Löydät tarkat tiedot yllä olevista dioista.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite -järjestelmäpiireihin perustuvia tietokoneita on odotettavissa markkinoille ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Lähde: Lehdistötiedote