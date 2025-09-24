Powerin Nivo-puhelimet asettuvat markkinoiden edullisimpaan päähän ja ne saapuvat myyntiin 1. lokakuuta.

Elektroniikkaketju Power on tiedottanut tänään tuovansa myyntiin ensimmäiset oman Cepter-brändinsä älypuhelimet. Uutuusmallit ovat nimeltään Nivo A1 ja Nivo V2 ja ne asemoituvat markkinoiden edullisimpaan päähän 99 ja 149 euron suositushinnoilla. Powerin mukaan puhelimet tarjoavat hyvän kameran, toimivan suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän fiksuun hintaan.

Power on tiedotteessaan varsin vaitonainen laitteen teknisistä tiedoista, mutta io-techin ja norjalainen Tek.no ovat kumpikin tahollaan saaneet puhelimista hieman lisätietoja. Kumpikin puhelimista on varustettu Unisocin järjestlemäpiirillä, 1 Tt:n microSD-korttipaikalla ja Dual-SIM 4G-yhteyksillä sekä 5000 mAh:n akulla. Nivo A1:ssä on 6,7″ 90 Hz:n IPS-näyttö, kun V2:n 6,7″ IPS-näyttö yltää 120 hertsiin. A1 on varustettu 4 Gt:n muistilla ja 64 Gt:n tallennustilalla sekä 8 ja 0,08 megapikselin kameroilla. V2:sta löytyy puolestaan 8 Gt muistia, 256 Gt tallennustilaa ja 50 ja 2 megapikselin kamerat sekä AI-kamera.

Cepter Nivo A1 ja Nivo V2 tulevat saataville Powerin myymälöihin 1. lokakuuta alkaen.

Lähde: lehdistötiedote