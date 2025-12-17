Qualcommin uusiin piireihin perustuvia puhelimia odotetaan markkinoille ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, mutta Suomi on tuskin ainakaan vain 4G-verkkoja tukevan Snapdragon 6s 4G Gen 2:n kohdemarkkinaa.

Mobiilipiirijätti Qualcomm on julkaissut kaksi uutta järjestelmäpiiriä valikoimansa edullisempaan päähän. Snapdragon 6s 4G Gen 2 edustaa nimellisesti edullisempaa keskiluokkaa numeroinniltaan, mutta s-kirjain ja 4G kertovat sen tulevan sijoittumaan aivan luokkansa edullisimpiin vaihtoehtoihin. 5G-yhteydet edullisimpaan luokkaan tarjoava Snapdragon 4 Gen 4 hyppää puolestaan nimeämisessä surutta sukupolven yli.

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 on nimensä mukaisesti 4G-järjestelmäpiiri, mitä voidaan nykypäivänä pitää jo harvinaisuutena. Yhtiö on jostain syystä varsin vähäsanainen piirin tarkemmista ominaisuuksista. Kryo-prosessoriydinten maksimikellotaajuus on 2,8 GHz ja sen luvataan olevan jopa 51 % nopeampi, kuin Gen 1 -piirin prosessorin. Ydinten määrästä tai laadusta ei kuitenkaan hiiskuta mitään. Adreno-grafiikkaohjaimen puolestaan kerrotaan olevan 20 % edeltäjäänsä nopeampi.

Prosessoriydinten ja grafiikkaohjaimen tukena on maksimissaan 8 Gt LPDDR4X-2133-muistia ja UFS 2.2 -tason tallennustilaa. Spectra-sarjan kuvaprosessorissa on kolme 12-bittistä linjaa ja ne tukevat maksimissaan 108 megapikselin sensoria, kahta 16 megapikselin sensoria ilman suljinviivettä tai kahta 13 megapikselin ja yhtä 5 megapikselin sensoria. 4G-modeemi tukee maksimissaan 390 Mbps:n lataus- ja 150 Mbps:n lähetysnopeuksia, Wi-Fi on versiota 5 ja Bluetooth versiota 5.2 aptX Adaptive -tuella. USB-ohjain tukee USB 3.1 Gen 1 -nopeuksia. Piiri valmistetaan 6 nanometrin valmistusprosessilla.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4:n Kryo-prosessoriytimet on GSMArenan tietojen mukaan jaettu kahteen 2,3 GHz:n ja kuuteen 2,0 GHz:n ytimeen, mutta ydinten malleista ei ollut mainintoja. Adreno-grafiikkaohjaimesta kerrottiin vain sen tukevan 1080p+-resoluution näyttöjä 120 hertsin virkistystaajuudella.

Piiri tukee sekä LPDDR4X- että LPDDR5-muisteja ja UFS 3.1 -tallennustilaa. Sen kameraprosessorissa on vain kaksi linjaa, mutta se tukee silti maksimissaan 108 megapikselin sensoreita. Kahden sensorin konfiguraatioissa tuettuna on kaksi 16 megapikselin sensoria ilman suljinviivettä. 5G-modeemi on päivätty sub-6GHz Rel. 16 -julkaisuun ja tukee maksimissaan 2,5 Gbps:n latausnopeuksia. Wi-Fi-modeemi tukee 5-versiota ja Bluetooth 5.1-versiota aptX-tuella. USB-ohjain tukee 3.1 Gen 1 -nopeuksia. Järjestelmäpiiri valmistetaan 4 nanometrin valmistusprosessilla.

Ensimmäisten uusiin Snapdragon 6s 4G Gen 2- ja Snapdragon 4 Gen 4 -piireihin perustuvien puhelinten julkaisua odotetaan ensi vuoden alkupuolelle.

