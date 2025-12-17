Uutuudet sijoittuvat ominaisuuksiltaan ja hinnoittelultaan hieman valmistajan lippulaivatuotteiden alapuolelle.

OnePlus on odotetusti julkaissut uudet älylaitteensa, eli 15R-älypuhelimen, Pad Go 2 -tabletin ja Watch Lite -älykellon. Hiljattain julkaistu ja io-techin testissäkin vieraillut OnePlus 15 -on valmistajan puhelinmalliston kärkimalli ja 15R sijoittuu hieman sen alapuolelle. Myös Pad Go 2 ja Watch Lite edustavat kategorioissaan valmistajan maltillisempaa hinnoittelua.

OnePlus 15R muistuttaa ulkoisesti hyvin paljon marraskuun 15-mallia. Siinä on 6,83-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella, mutta jälleen valittavissa on myös 144 ja 165 Hz:n pelitilat, jotka vaativat toimiakseen kuitekin yhteensopivan mobiilipelin. Näytön tarkkuus on hieman Full HD:tä korkeampi ”1,5K”.

Järjestelmäpiirinä 15R:n sisällä raksuttaa Qualcommin Snapdragon 8 Gen 5, joka sijoittuu suorituskyvyltään hieman 15:stä löytyvän 8 Elite Gen 5:n alle, ollen kuitenkin korkeatasoinen piiri. RAM-muisti ja tallennustila ovat 15:n tavoin nopeita LPDDR5X- ja UFS 4.1 -tyyppejä ja niitä on tarjolla 15R:ssä vaihtoehdoin 12 & 256 sekä 12 & 512 gigatavua.

Puhelimessa on kaksoistakakamera, eli 15-mallin telekamera on pudonnut pois. Pääkamera noudattaa samaa tekniikkaa 50 megapikselin LYT-700-sensorilla, mutta ultralaajakulmakameran tarkkuus on pudonnut 8 MP:iin. Etukameran tarkkuus on 32 MP. Takakameralla videokuvaus onnistuu maksimissaan 4K-tarkkuudella ja 60 FPS:n nopeudella, mutta tarjolla on myös 120 FPS:n hidastustila.

Kiinan vastaavassa mallissa nähtyä 8300 milliampeeritunnin jättiakkua uutuuspuhelimessa ei ole, mutta akun kapasiteetti on kuitenkin myös meillä Euroopassa varsin vakuuttava 7400 mAh, joka on rahtusen korkeampi 15-lippulaivan 7300 mAh:iin verrattuna. Langallisen SuperVOOC-latauksen maksimiteho on 80 wattia.

Myös 15R:ssä pyörii OnePlussan OxygenOS 16 -käyttöliittymä, joka rakentuu Android 16:n päälle ja sille luvataan käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja tietoturvakorjauksia jo tutuiksi tulleet 4 & 6 vuotta. Tekoälyominaisuuksien puolella 15R:ssäkin on tuettuna esimerkiksi OnePlussan Plus Mind Googlen Gemini-integraatiolla, mutta sen toiminta voi suomeksi olla rajoittunutta. Puhelimen vasemmalla reunalla on Plus Key -painike Plus Mindin aktivointiin, mutta se toimii tarvittaessa myös vanhemmista OnePlussista tutun Alert Slider -kytkimen tapaan.

OnePlus 15R:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Mint Breeze, Charcoal Black

Ulkomitat ja paino: 163,4 × 77 × 3,3 mm (K × L × P) Mint Breeze: 215 g, Charcoal Black: 214 g

IP69K-suojaluokitus, Corning Gorilla Glass 7i -suojalasi

Näyttö: 6,83” LTPS AMOLED, 120 Hz:n mukautuva virkistystaajuus (144 & 165 Hz:n pelitilat), 1272 × 2800 pikseliä (450 PPI), 1800 nitin HBM-maksimikirkkaus, HDR10+, HDR Vivid

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiiri (3 nm)

12 Gt RAM-muistia (LPDDR5X)

256 & 512 Gt tallennustilaa (UFS 4.1)

5G, LTE (Dual-nano-SIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC

GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS

Kaksoistakakamera: 50 MP:n pääkamera (1/1,56” Sony LYT-700), f1.8, AF, OIS 8 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.2, 112˚ Videokuvaus: 4K & 1080p 120/60/30 FPS

Etukamera: 32 MP, f2.0, AF Videokuvaus: 4K & 1080p 30 FPS

Akku: 7400 mAh, langallinen SuperVOOC-pikalataus 80 W

OxygenOS 16 (Android 16) 4 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Kaksi muuta uutta lanseerausta ovat Pad Go 2 -tabletti ja Watch Lite -älykello. Tuotteet edustavat valmistajan astetta edullisempaa päätä, mikä on pääteltävissä niiden Go- ja Lite-lisänimistä.

Pad Go 2 on jatkoa viime vuoden Pad Golle ja se tarjoaa 12,1-tuumaisen IPS-näytön 120 Hz:n maksimivirkistystaajuudella ja 2800 × 1980 pikselin tarkkuudella. Kuvasuhde on erityisesti lukemiseen mainostettu 7:5. Näytön HBM-maksimikirkkaus on 900 nitiä ja sen ympärille on sijoiteltu neljä kaiutinta, jotka tukevat valmistajan Omnibearing Sound Field -teknologiaa. Pad Gohon nähden parannettu on ainakin siis virkistystaajuudessa, resoluutiossa ja maksimikirkkaudessa. Painoa tabletilla on hieman alle 600 grammaa ja se tulee tarjolla mustana (Shadow Black).

Raudan osalta viime vuoteen nähden päivityksiä on kohdistettu myös järjestelmäpiiriin, joka on nyt MediaTekin 7300 Ultra aiemman ja jo vanhentuneen Helio G99:n sijaan. RAM-muistia on edelleen 8 Gt, mutta 128 Gt:n tallennustilavaihtoehdon rinnalle on lisätty 256 Gt, joka löytyy Pad Go 2:n mobiiliverkkoja tukevasta 5G + WiFi -variantista, kun taas 128 Gt:n malli tukee vain WiFi-yhteyttä. Lisäksi akun kapasiteetti on kasvanut viime vuodesta reilusti, sillä käytössä on nyt järeä 10 050 mAh:n akku, joka tukee viime vuodesta tuttua 33 W:n lataustehoa. Tabletissa on 8 MP:n etu- ja takakamerat.

Myös Pad Go 2 pyörittää OxygenOS 16 -käyttöliittymää ja sen ohjelmistopäivitystueksi on raportoitu käyttöjärjestelmäpäivitysten ja tietoturvakorjausten osalta 5 vuotta. Tabletti tukee myös OnePlussan Open Canvas -ominaisuutta sekä uutta Pad Go 2 Stylo -näyttökynää ja mallille räätälöityjä suojakuoria.

Watch Lite -älykello tarjoaa kategoriansa ydinominaisuuksia, joihin kuuluu esimerkiksi ”60 sekunnin hyvinvointikatsaus”, joka antaa yleiskuvaa mm. sydämen terveydestä, unenlaadusta ja henkisestä hyvinvoinnista. Kellossa on käyttäytymistä seuraava Mind and Body -ominaisuus, joka arvioi stressi- ja energiatasoja ja antaa käyttäjälle tarvittaessa ”lempeitä hälytyksiä” ehdotettujen korjausliikkeiden kera. Tuettuna on myös yli 100 urheilulajin seuranta ja 12 yksityiskohtaisempaa ammattilaisurheilutilaa esimerkiksi juoksulle, tennikselle ja sulkapallolle.

Uusi Watch Lite tukee kaksikaistaista GPS-paikannusta. Kellossa rullaa RTOS-käyttöjärjestelmä ja sen voi liittää samanaikaisesti kahteen laitteeseen (2 × Android/1 × Android + 1 × iOS). Akunkestoa Watch Litelle luvataan jopa 10 päivää. Kellon 8,9 mm paksu runko on ruostumatonta terästä ja se painaa vain 35 grammaa. 1,46-tuumaisessa näytössä (45 mm) on AMOLED-paneeli, joka pystyy jopa 3000 nitin huippukirkkauteen. Näytölle mainostetaan myös märillä käsillä toimivaa Aqua Touch -ominaisuutta.

OnePlussan uutuuksista 15R tulee myyntiin 15. tammikuuta, mutta Pad Go 2 ja Watch Lite saapuvat kauppoihin jo jouluaattona 24. joulukuuta. Ennakkotilaukset ovat jo käynnissä. Valmistaja on ilmoittanut tuotteille seuraavat suositushinnat:

OnePlus 15R: 12 & 256 Gt – 699 € 12 & 512 (vain Charcoal Black) – 799 €

OnePlus Pad Go 2: 8 & 128 Gt (WiFi) – 349 € 8 & 256 Gt (5G + WiFi) – 449 €

OnePlus Watch Lite – 179 €

Lähde: Sähköpostitiedote