FreeClip 2 -kuulokkeet edustavat valmistajan avointen nappikuulokkeiden mallistoa, joka lanseerattiin viime vuonna.

Kiinalainen Huawei on julkaissut uudet FreeClip 2 -nappikuulokkeet, jotka ovat seuraajat viime vuoden FreeClip-malleille, jotka vierailivat myös io-techin testissä. Myös FreeClip 2:t ovat avoimen malliset ja muistuttavat muotoilultaan hieman C-kirjainta, eivätkä ne tuki korvakäytävää lainkaan. Rakenteessa näkyvän kaaren nimi onkin C-bridge ja se on valmistettu ihoystävällisestä silikonista.

Uutuuskuulokkeissa on kaksoiskalvolliset kaiutinelementit ja niille mainostetaan jopa 38 tunnin akunkestoa. Yksi kuuloke painaa vain 5,1 grammaa ja ne ovat IP57-suojaluokiteltuja. Tekoälylaskentaan käytettävää NPU-suoritinta on myös päivitetty suorituskykyisempään edeltäjämallista. Korvan taakse asettuvassa Comfort Bean -osassa sekä C-bridgessä on myös kosketuskomennot musiikin hallintaa varten. Rakenteensa vuoksi FreeClip 2:ssa ei ole varsinaista vastamelutoimintoa, mutta se tuottaa edeltäjämallin tavoin ”käänteisiä ääniaaltoja”, joiden tarkoitus on estää ympäristön meteliä tunkeutumasta korvakäytävään. Latauskotelo on aavistuksen kulmikkaampi viime vuoteen verrattuna.

Lisäksi kiinalaisvalmistaja esitteli uuden Watch Ultimate Design -älykellon Royal Gold Edition -versiona 18 karaatin kultaisilla yksityiskohdilla, taittuvanäyttöisen ja ohutrakenteisen Mate X7 -älypuhelimen sekä 11,5-tuumaisen MatePad 11.5 S -tabletin. Nämä uutuudet eivät kuitenkaan toistaiseksi saavu lainkaan Pohjoismaihin.

FreeClip 2:n värivaihtoehdot ovat valkoinen, sininen ja musta. Kuulokkeet tuevat saataville tammikuun lopulla 229 euron suositushintaan.

Lähde: Huawei