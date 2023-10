Qualcomm julkaisi kannettaviin suunnatun Snapdragon X Eliten uusilla Oryon-ytimillä

Qualcomm uhoaa sen kannettaviin suunnatun uutuusprosessorin tarjoavan jopa kaksinkertaista prosessori- ja GPU-suorituskykyä ja peräti 4,5-kertaista tekoälysuorituskykyä kilpailijoihinsa nähden.

Qualcommin Snapdragon Summit -julkaisutapahtumassa Havaijilla nähtiin odotetusti yhtiön tuorein mobiililippulaiva Snapdragon 8 Gen 3. Myös vain vähän ennen itse tapahtumaa vuotanut PC-kannettaviin tarkoitettu Snapdragon X Elite julkaistiin nyt virallisesti.

Qualcomm kehitti aikoinaan täysin omia Arm-ytimiään, mutta on sittemmin siirtynyt käyttämään Armin kehittämiä Cortex-ytimiä. Snapdragon X Elitestä alkaa kuitenkin uusi aikakausi itse suunniteltujen ydinten parissa, sillä sen Oryon Arm-ytimet perustuvat alun perin Nuvian kehittämään Phoenix-arkkitehtuuriin. Se valmistetaan tarkemmin määrittelemättömällä 4 nanometrin luokan prosessilla, mutta oletettavasti kyse on jostain TSMC:n prosesseista.

Uusi järjestelmäpiiri sisältää 12 suorituskykyistä Oryon-ydintä, jotka toimivat maksimissaan 3,8 GHz:n kellotaajuudella kaikkien ydinten rasituksessa. Yhden tai kahden ytimen rasituksessa kellotaajuus voi nousta 4,3 GHz:iin asti. Ytimet on jaettu neljän ytimen ryppäisiin ja niiden käytössä on yhteensä 42 Mt välimuisteja, mutta niiden tarkemmasta jaosta ei ole tietoa. Muistipuolella on käytössä yhteensä 128-bittinen LPDDR5x-muistiohjain, joka tukee virallisesti LPDDR5x-8533-nopeutta.

Oryon-prosessoriydinten viereltä löytyy Adreno-grafiikkaohjain, jonka luvataan tarjoavan 4,6 TFLOPSin edestä raakaa laskentatehoa ja tukevan DirectX 12 -rajapintaa ja kiihdytettyä säteenseurantaa. Näyttöohjain tukee kannettavan sisäänrakennetun näytön lisäksi maksimissaan kolmea ulkoista DP 1.4 -näyttöä ja sen VPU-mediayksikkö osaa sekä pakata että purkaa AV1-videot.

Snapdragon X Eliten yksi mahdollinen valttikortti kilpailijoita vastaan on sen tehokas Hexagon NPU-tekoälyprosessori, joka kykenee 45 TOPSin suorituskykyyn. NPU rakentuu Micro Tile Inferencing -yksiköstä, erillisestä kiihdyttimestä sekä matriisi-, skalaari- ja vektoriyksiköistä sekä niiden jakamasta muistista. 45 TOPSin suorituskyky saavutetaan matalalla INT4-tarkkuudella ja sen kehutaan olevan jopa 4,5-kertaista kilpailijoihin nähden. Koko Qualcomm AI Engine, jossa hyödynnetään myös Sensing Hubia, prosessoriytimiä ja GPU:ta, yltää yhteensä 75 TOPSiin oletettavasti samalla tarkkuudella. Prosessorista löytyy myös vastaava Sensing Hub, kuin mobiili Snapdragoneista, josta löytyy Micro NPU -kiihdytin, DSP-yksikkö, vähän omaa muistia ja aina päällä oleva kuvaprosessori eri sensoreiden tarpeisiin.

Snapdragon X Elite tukee 5G-yhteyksiä, mutta ne on toteutettu erillisellä piirillä. Järjestelmäpiirin rinnalta löytyy jo hieman vanhahtava Snapdragon X65 5G -modeemi, kun Snapdragon 8 Gen 3:een on integroitu jo kaksi sukupolvea uudempi X75. Myös Wi-Fi- ja BT-yhteydet on toteutettu erillispiirillä, mutta käytössä on onneksi tuore FastConnect Wi-Fi 7- ja BT 5.4 -tuella.

Qualcommin omien kaavioiden mukaan Snapdragon X Elite on kaikilla ytimillä samalla tehonkulutuksella jopa kaksi kertaa niin nopea, kuin Intelin Core i7-1355U tai i7-1360P ilman tehonrajoittimia ja yltää Core i7-1360P:n maksimisuorituskykyyn 68 % pienemmällä tehonkulutuksella. Core i7-13800H:n ollessa verrokkina suorituskyvyn luvataan olevan jopa 60 % parempaa samalla tehonkulutuksella ja Intelin maksimisuorituskykyä 65 % pienemmällä tehonkulutuksella.

GPU-suorituskyvyssä Qualcomm on verrannut Snapdragon X Eliten Adrenoa sekä Intelin Core i7-13800H:n Iris Xe -grafiikkaohjaimeen että AMD:n Ryzen 9 7940HS:n Radeon 780M:ään. Yhtiön lukujen mukaan Adreno tarjoaa Iris Xe:n maksimisuorituskyvyn 74 % pienemmällä tehonkulutuksella ja parhaimmillaan suorituskyky samalla kulutuksella on jopa kaksinkertaista. Radeoniin verrattuna Adrenon luvataan olevan 80 % nopeampi samalla kulutuksella ja maksimisuorituskyvyn onnistuvan niin ikään 80 % pienemmällä tehonkulutuksella.

Qualcomm Snapdragon X Eliteen perustuvia kannettavia odotetaan markkinoille ensi vuoden puolen välin tienoilla.

