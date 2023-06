Uudella valmistusprosessilla on saatu viriteltyä tuttuja A78- ja A55-ytimiä hieman entistä nopeammiksi, mutta joiltain osin on otettu myös takapakkia.

Järjestelmäpiirijätti Qualcomm on päivittänyt edullisimman pään puhelimiin suunnattua Snapdragon 4 -sarjaa. Uutuus on odotetusti nimetty Snapdragon 4 Gen 2:ksi, mutta uudistusten osalta se jättää toivomisen varaa.

Snapdragon 4 Gen 2:n Kryo-prosessorin konfiguraatio on ennallaan: kaksi Cortex-A78 ja kaksi Cortex-A55 -ydintä. Gen 1:een verrattuna niiden kellotaajuuksia on saatu kuitenkin nostettua 200 MHz:lla kumpienkin osalta ja A78:t sykkivät nyt 2,2 ja A55:t 2 GHz:n kellotaajuuksilla. Kuten viime aikoina muutenkin on valitettavasti jouduttu niin usein toteamaan, Adreno-grafiikkaohjaimen uudistukset jäävät mysteeriksi eikä Qualcomm edes kehtaa kehua sen parantuneen viime sukupolveen nähden.

Myös Hexagon DSP ja Spectra-kuvaprosessori jatkavat GPU:n mallinumerotonta linjaa, mutta Spectrasta on sentään saatavilla tarkempia tietoja, vaikkei niissä hurraamista olekaan. Gen 1:n kolmilinjaisen ISP:n sijasta käytössä on nyt kaksi 12-bittistä linjaa ja siten tuki rajautuu maksimissaan kahteen kamerasensoriin; tuettuina on joko yksi maksimissaan 108 megapikselin sensori, yksi 32 megapikselin sensori ZSL-teknologialla (Zero Shutter Lag) tai kaksi 16 megapikselin sensoria ZSL:llä.

Snapdragon 4 Gen 2:n muistiohjain on päivitetty tukemaan nyt kahden 16-bittisen LPDDR4X-2133-kanavan lisäksi vaihtoehtoisesti kahta 16-bittistä LPDDR5-3200-kanavaa, jotka tarjoavat 17 Gt/s:n sijasta maksimissaan 25,6 Gt/s muistikaistaa. Tallennustilan puolelta on tuettuna nyt vanhempien UFS 2.2:n ja eMMC 5.1:n sijasta UFS 3.1, mutta vain kaksikaistaisena.

Myös modeemi on päivitetty ja X51:n sijasta Gen 2:sta löytyy X61. Modeemin nopeus ovat muutoin ennallaan, mutta tuki mmWave-taajuuksille on jätetty pois. Se on saanut kuitenkin tuen 3GPP:n 5G Release 16 -versiota, jonka pitäisi parantaa kuuluvuutta. Wi-Fi- ja Bluetooth-tuissa ei ole hurraamista, sillä Gen 1:n Wi-Fi 5 (2×2 MIMO) ja Bluetooth 5.2:n tuettuina ovat Wi-Fi 5 (1×1) ja Bluetooth 5.1.

Qualcomm valmistuttaa Snapdragon 4 Gen 2 -järjestelmäpiirit Samsungin tarkemmin määrittelemättömällä 4 nanometrin luokan prosessilla. Ensimmäisten järjestelmäpiiriä käyttävien puhelinten odotetaan löytyvän kaupoista vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana.

Lähde: Qualcomm