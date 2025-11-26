Snapdragon 8 Gen 5 on yhtiö ensimmäinen mobiilijärjestelmäpiiri lippulaivamallien ulkopuolella, jossa on käytössä Oryon-arkkitehtuurin prosessoriytimet.

Mobiilipiirijätti Qualcomm on julkaissut tänään uuden high-end luokan järjestelmäpiirin. Snapdragon 8 Gen 5 on yhtiön ensimmäinen mobiilijärjestelmäpiiri, joka ottaa lippulaivaluokan ulkopuolella käyttöön Oryon-arkkitehtuurin ytimet.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 on monilta osin vastaava kuin lippulaivaluokan Elite-isoveljensä. Siinä on käytössä maksimissaan kahdeksan prosessoriydintä, jaettuna Eliten tapaan kahteen Prime-luokan ja kuuteen Performance-luokan 3. sukupolven Oryon-ytimeen. Niiden kellotaajuudet ovat kuitenkin selvästi matalammat: siinä missä Elitessä Prime-ydinten kellotaajuus on jopa 4,6 GHz, jäävät ne 8 Gen 5:ssä 3,8 GHz:iin. Performance-ydinten kellotaajuutta on puolestaan tiputettu 3,62 GHz:stä 3,32 GHz:iin.

Snapdragon 8 Gen 5:n grafiikkaohjain perustuu samaan “siivutettuun” Adreno-arkkitehtuuriin kuin Elite Gen 5:ssäkin, mutta niiden tarkemmat erot ovat vielä hämärän peitossa. Ilmeisesti 8 Gen 5:n tapauksessa ei ole käytössä 18 Mt:n HPM-välimuistia ja todennäköisesti vähintään kellotaajuudet ovat matalammat, kuin Elite Gen 5:llä. Qualcommin antamien tietojen mukaan se häviää paitsi 8 Elite Gen 5:n, myös alkuperäisen 8 Eliten GPU:lle. Hexagon NPU-kiihdyttimessä on samat 8 skalaarikiihdytintä, kuin Elitelläkin, mutta vektoriyksiköitä on käytössä vain kuusi; puolet Eliten Hexagonista.

Spectra-kuvaprosessori on identtinen Elite-mallin kanssa, eli siinä on kolme 20-bittistä kanavaa. Se tukee maksimissaan 320 megapikselin sensoria, 108 megapikselin sensoria Zero Shutter Lag –ominaisuudella tai kolmea 48 megapikselin sensoria Zero Shutter Lag –ominaisuudella. Se kykenee prosessoimaan 8K-videota 30 FPS:n ja 4K-videota 120 FPS:n nopeudella. Modeemi eroaa kuitenkin isoveljestä, ja käytössä on X85:n sijasta Snapdragon 8 Elitestä tuttu X80, jossa latausnopeus on enimmillään 10 Gpbs ja lähetysnopeus 3,5 Gbps. Muista langattomista yhteyksistä on vastuussa tuttu FastConnect 7900 Wi-Fi 7-, Bluetooth 6- ja XPAN-tuella.

Qualcommin diassa paneudutaan lyhyesti myös suorituskykyyn, mutta vertailukohta on epäselvä. Dian mukaan vertailu on tehty viime sukupolveen, mutta Snapdragon 8:sta ei ole olemassa Gen 4:ää, joten verrokin olisi sen perusteella oltava Gen 3. Dian mukaan Snapdragon 8 Gen 5 tarjoaa 36 % parempaa prosessorisuorituskykyä, 11 % parempaa grafiikkasuorituskykyä ja 46 % parempaa tekoälysuorituskykyä. Energiatehokkuuden puolella prosessoriydinten kerrotaan olevan 42 %, grafiikkaohjaimen 28 % ja koko järjestelmäpiirin 13 % virtapihimpiä, kuin edeltäjänsä.

Snapdragon 8 Gen 5 tullaan näkemään älypuhelimissa jo lähiviikkoina ja OnePlussan odotetaan olevan ensimmäinen piiriä hyödyntävän puhelimen julkaiseva valmistaja. Muita piiriä käyttämään tulevia valmistajia ovat ainakin iQOO, Honor, Meizu, Motorola ja vivo.

