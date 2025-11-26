4K-uutuuden lisäksi valmistaja julkaisi myös uuden FHD-pelinäytön. Molemmissa malleissa on IPS-paneelitekniikka.

AOC on julkaissut edullisemman pään AOC Gaming -tuoteperheeseensä kaksi uutta IPS-pelinäyttöä, joista parrasvaloihin nousee 4K-tarkkuuden (3840 × 2160 pikseliä) malli MiniLED-taustavalaistuksella ja kaksoisresoluutiotuella. Mallinimellä U27G4XM (otsikkokuvassa) kulkeva näyttö on 27-tuumainen ja sen 160 hertsin virkistystaajuus on mahdollista tuplata 320 Hz:iin kaksoisresoluutiotuen ansiosta, joka laskee näytön tarkkuuden samalla 1920 × 1080 pikseliin (FHD).

Muita ominaisuuksia U27G4XM:ssä ovat esimerkiksi 1 millisekunnin gray-to-gray-vasteaika, DisplayHDR 1000 -tuki 1152 erillisellä himmennysalueella sekä virkistystaajuutta pelin ruudunpäivitysnopeuteen synkronoiva G-Sync Compatible -yhteensopivuus. Näytössä on ergonomiasäädöt korkeudelle, kallistukselle, käännölle ja kierrolle, ja sen takaa löytyy HDMI 2.1- ja DisplayPort 1.4 -liitännät – yksi molempia – sekä USB-keskitin (4 × USB-A 3.2 Gen 1).

Toinen uutuus on 1920 × 1080 pikselin eli FHD-tarkkuuden 25G4KUR-malli 24,5 tuuman koossa. Myös 25G4KUR on G-Sync Compatible -yhteensopiva korkealla 400 Hz:n virkistystaajuudella – joka on vielä ylikellotettavissa 420 Hz:iin – ja sen gray-to-gray-vasteaika on niin ikään 1 ms. Perinteisestä taustavalaistuksesta johtuvan alemman kirkkauden vuoksi näytöllä on hyvin tavanomainen DisplayHDR 400 -sertifikaatti ilman erillisiä himmennysalueita.

Ergonimiasäätöinä 25G4KUR:ssä on niin ikään korkeus, kallistus, kääntö ja kierto. Liitäntäpuolelta löytyy kaksi HDMI 2.0:aa ja yksi DisplayPort 1.4 sekä sama neljän liitännän USB-keskitin (USB-A 3.2 Gen 1).

U27G4XM:n myynti alkaa tammikuussa ja 25G4KUR on jo saatavilla. Suositushinnat puntina ovat 399,99 ja 209,99 £ ja Hinta.fi-sivuston mukaan 25G4KUR:n hinta Suomessa liikkuu 300 euron molemmin puolin.

Lähde: Tuotesivut (1, 2)