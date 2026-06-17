Vaikka alustan nimestä löytyy nyt termi "Elite", ei piirissä tiettävästi ole käytössä Oryon-arkkitehtuurin ytimet, sillä prosessoriydinten Kryo-nimi viittaa tyypillisesti Armin ytimiin.

Mobiilipiirijätti Qualcommilla on ollut jo tovin omat Snapdragon XR -sarjan järjestelmäpiirit VR- ja AR-laitteille. Yhtiön uusimman sukupolven XR-piiri vaihtaa nimeämisen nyt täysin uuteen.

Qualcomm Snapdragon Reality Elite on yhtiön uusi nimi sen XR-laitteille suunnitellulle järjestelmäpiirille. Huolimatta Elite-nimestä, siinä ei ilmeisesti käytetä kuitenkaan tehokkaita Oryon-ytimiä, vaan prosessori on nimetty Kryo-sarjaan. Valitettavasti yhtiö ei ole viitsinyt kertoa prosessorista muuta, kuin että siinä on 4 + 2 suorituskykyistä ydintä 2,9 GHz:n maksimikellotaajuudella. Niiden tukena on ilmeisesti neljä 16-bittistä LPDDR5-8400-muistikanavaa. Valitettavasti yhtiön ominaisuuslistaukset ovat tämänkin asian kohdalla perin epäselvät. Tallenustilaa tuetaan UFS 4.0-, SD 3.0- ja SDExpress 7.0 -standardien.

Kryo-prosessorin rinnalta löytyy Adreno-sarjan grafiikkaohjain, josta kerrotaan vain sen tarjoavan 11 % aiempaa korkeamman maksimikellotaajuuden sekä 12 Mt HPM-muistia. Näyttöohjain puolestaan tukee kummallekin silmälle omaa 4,4K x 4,4K -resoluution näyttöä 90 hertsin virkistystaajuudella. Tekoälytehtäviä on hoitamassa luonnollisesti Hexagon NPU, josta löytyy niin vektori-, skalaari- kuin matriisiyksikötkin. Järjestelmäpiiristä saadaan irti yhteensä 48 TOPSin edestä tekoälylaskentatehoa, mutta tiedote ei erottele onko kyse pelkän NPU:n suorituskyvystä vai onko myös grafiikkaohjain mukana luvussa. Äänistä on vastuussa puolestaan Hexagon DSP, jota avustaa yhtiön Sensor Hub -yksikkö.

Järjestelmäpiirissä on myös Spectra ISP -kuvaprosessori, joka tukee maksimissaan 12 yhtäaikaista kameraa. Tarkemmin kameratuki rajautuu kahteen IFE-yksikköön, jotka tukevat 12 megapikselin 90 FPS:n Bayer-sensoreita ja joita käytetään lasien ”läpi” näkemiseen, sekä kymmeneen IFE-Lite-yksikköön, jotka tukevat 720p-resoluutiota 120 FPS:n nopeudella ympäristön havainnoimiseen. Piirissä on myös erillinen Engine for Visual Analytics, joka on erikoistunut konenäköominaisuuksiin.

Snapdragon Reality Elite tukee myös Wi-Fi 7- ja Bluetooth 6.0 -standardeja langattomaan tiedonsiirtoon ja lisälaitteita kahden USB 3.1 -väylän ja kolmen PCIe-väylän avulla.

Vaikka Qualcommin teknisten ominaisuuksien listaus jättää paljon toivomisen varaa, suorituskyvystä yhtiö on muistanut luvata paljon. Yhtiön mukaan Snapdragon Reality Eliten NPU-tekoälykiihdyttimen nopeus on parhaimmillaan jopa 160 % parempaa, kuin Snapdragon XR2+ Gen 2 -alustalla. Samaan verrokkiin nähden grafiikkaohjaimelle luvataan parhaimmillaan 60 % ja prosessorille 30 % parempaa suorituskykyä. Myös akkukeston kerrotaan parantuneen jopa 20 % samalla tarkemmin määrittelemättömällä kuormalla. Järjestelmäpiirin kehutaan myös toimivan 12° celsiusastetta viileämpänä samalla kuormalla.

Qualcomm Snapdragon Reality Elite -alusta saapuu markkinoille näillä näkymin ensimmäisenä XREAL Project Auran mukana. Project Aura julkaistaan myöhemmin tämän vuoden aikana. Myös Play for Dreamin tuleva XR-laite tulee hyödyntämään SD Reality Elite -alustaa.

Lähde: Qualcomm