Virallinen Android 17 -päivitys saapuu yhteensopiviin Pixel-puhelimiin porrastetusti.

Google on kesäkuun Pixel Dropissaan julkaissut Android 17 -käyttöjärjestelmäpäivityksen saapuvan porrastetusti valmistajan Pixel-puhelimiin. Myös Wear OS 7 saapuu Pixel Watch -älykelloihin. Tavallisesti uudet Android-versiot on virallisesti julkaistu hieman myöhemmin, mutta tänä vuonna Google päätti aikaistaa jakelun aloittamista.

Päivitys tuo mukanaan lukuisia uusia ominaisuuksia, mutta Google listaa niistä mm. tuen etukameravideon liittämisen näyttötallennevideon päälle green screen -tyylisesti, tekoälypohjaisen Gemini Omni -videonluontityökalun, sekä sovelluskuvakkeiden muuttamisen ”kelluviksi kupliksi” aloitusnäytössä.

Tietyissä maissa yhteensopivat Pixel-puhelimet ja -kellot myös tunnistavat käyttäjän sykkeen katoamisen, rajun kaatumisen tai kolarin, ja yhdistävät automaattisesti paikalliseen hätäkeskukseen. Lisäksi käyttäjät voivat Pixel 8a -puhelimesta ylöspäin jakaa tiedostoja Quick Share -ominaisuudella ilman nettiyhteyttä Apple-laitteisiin, jotka hyödyntävät AirDropia.

Android 17 saapuu puhelimiin Pixel 6 -mallistosta ylöspäin tulevien viikkojen aikana, mutta jotkut ominaisuudet vaativat silti toimiakseen tietyn ikäisen Pixel-puhelimen (kuten Quick Sharen ja AirDropin yhteensopivuus). Näet uusien ominaisuuksien kattavamman yhteensopivuustaulukon uutisen lähteistä. Wear OS 7 puolestaan saapuu Googlen kelloihin Pixel Watch 2 -mallista ylöspäin.

Lähde: Google (1, 2)