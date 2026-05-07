SteelSeries on julkaissut pelikuulokevalikoimaansa uudet langattomat Arctis Nova Pro Omni -kuulokkeet, joita markkinoidaan premium-tason laitteena – premium-hintaan. Uutuudet eivät kuitenkaan yllä aivan viime vuoden puolella julkaistun Arctis Nova Elite -lippulaivamallin tasolle, jossa on esimerkiksi käytetty hieman laadukkaampia materiaaleja sekä hiilikuituisia kaiutinelementtejä, vaikka useimmat ominaisuudet mallien välillä ovatkin samoja.

Uusien kuulokkeiden äänenlaatuun on panostettu Hi-Res Audio Wireless -sertifioinnilla ja 24-bit/96kHz-tason äänellä, joka toimii sekä 2,4 gigahertsin matalaviiveyhteyden että Bluetoothin kautta. Kuulokkeissa on 40 mm:n neodyymimagneetteja hyödyntävät kaiutinelementit, joiden taajuusalue on 10 Hz–40 kHz. Kanssapelaajat saavat nauttia tekoälyavusteisesta ClearCast Pro -mikrofonista, joka rullautuu kuulokkeiden sisään, kun sitä ei tarvita.

Arctis Nova Pro Omnissa on aktiivinen melunvaimennus (ANC) taustahälinää suodattamassa ja akunkestoon tuovat huolettomuutta kaksi erillistä akkua, joita voi ladata eri aikaan ja vaihtaa kesken käytön. Kuulokkeiden mukana toimitetaan myös telakka, jonka voi kytkeä jopa neljään äänilähteeseen samaan aikaan OmniPlay-monimiksaustoiminnon ansiosta.

Arctis Nova Pro Omni -kuulokkeet ovat saatavilla 399,99 euron suositushintaan väreissä Midnight Blue, White ja Graphite.

