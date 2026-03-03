Moninkertaista suorituskykyparannusta niin prosessorille kuin grafiikkaohjaimelle lupaavasta uutuudesta löytyy ensimmäisenä luokassaan myös NPU-kiihdytin ja erittäin kattavat langattomat yhteydet UWB:stä satelliittiehin ja 5G RedCapiin.

Qualcomm on luonnollisesti mobiilipiirijättinä vahvasti läsnä myös MWC-messuilla Barcelonassa. Yhtiön ensimmäinen varsinainen julkistus messuilla on uusi järjestelmäpiiri puettaviin laitteisiin.

Qualcomm Snapdragon Wear Elite on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen NPU:n sisältävä puettaviin laitteisiin suunniteltu alusta, mikä mahdollistaa tehokkaan tekoälyprosessoinnin suoraan vaikka kellossa tai kaulakorussa. Sen tekoälyominaisuuksien kehutaan tukevan WearOS by Googlen ohella Androidia ja Linuxia. Järjestelmäpiiri valmistetaan 3 nanometrin luokan valmistusprosessilla.

Snapdragon Wear Eliten tarkasta konfiguraatiosta ei ole tässä vaiheessa varmaa tietoa, mutta ilmeisesti sen sisällä on yksi tehokas 2,1 GHz:n prosessoriydin ja neljä energiatehokasta ydintä. Ydinten tarkemmasta mallista ei ole tietoa, mutta niiden kerrotaan tarjoavan viisinkertaista suorituskykyä W5+ Gen 2:een verrattuna. Grafiikkasuorituskyvyn luvataan parantuneen jopa seitsenkertaiseksi.

Uutena Wear-alustalle mukana on Hexagon NPU eli tekoälykiihdytin, jonka luvataan tukevan tekoälyagentteja ja maksimissaan 2 miljardin parametrin tekoälymalleja 10 TOPSin laskentateholla. Järjestelmäpiirissä on myös ensimmäisenä luokassaan erittäin kattavat yhteydet: 5G RedCap, Micro-Power Wi-Fi, Bluetooth 6.0, Ultra-wideband, GNSS, NB-NTN-satelliittiyhteys.

Kaiken edellä olevan voi odottaa luonnollisesti vievän reilusti akkua, mutta Qualcommin mukaan uudella alustalla pitäisi akun kestää 30 % edeltäjääjnsä pidempään ja akun pitäisi latautua 50 %:iin noin 10 minuutissa. Nämä lukemat ovat kuitenkin luonnollisesti riippuvaisia itse laitteesta, ei vain järjestelmäpiiristä.

Ensimmäisten Snapdragon Wear Elite -laitteiden pitäisi saapua markkinoille jo lähikuukausien aikana. Sille ovat luvanneet tukeaan jo Google, Motorola ja Samsung.

Lähde: Qualcomm