Uusien prosessoreiden kenties suurin yksittäinen uudistus on kahteen siruun perustuva Fusion-arkkitehtuuri yhden monoliittisen sirun sijasta.

Applen ”suuri viikko” käynnistyi eilen uuden iPhone 17e -älypuhelimen voimin. Tänään vuorossa oli uudet M5 Pro- ja M5 Max -järjestelmäpiirit, niitä käyttäviä kannettavia sekä uusia näyttöjä. Tässä uutisartikkelissa keskitymme uusiin järjestelmäpiireihin.

Kolmannen sukupolven 3 nanometrin luokan prosessilla valmistettavat M5 Pro ja M5 Max jatkavat aiemmista sukupolvista tuttua linjaa pikkusisarukseensa verrattuna, eli mukana on enemmän sekä prosessori- että GPU-ytimiä ja muita tarpeellisia yksiköitä. Apple mainostaa prosessoreiden käyttävän uusia Super- ja Performance-ytimiä, mutta todellisuudessa Super on uudelleen nimetty Performance- ja Performance uudelleen nimetty Efficiency-ydin. Myös M5 siirtyy julkistuksen myötä käyttämään uusia nimiä prosessoriytimistään.

Apple on tuonut uusiin piireihinsä kuitenkin myös jotain sille täysin uutta Fusion-arkkitehtuurin muodossa. Fusion-arkkitehtuurissa piiri rakennetaan mm. AMD:ltä ja Inteliltä tuttuun tapaan useammasta erillisestä sirusta. M5 Pron ja M5 Maxin tapauksessa käytössä on kaksi sirua, mutta yhtiö ei tarkenna miten prosessorin yksiköt on jaettu sirujen kesken.

Sekä M5 Pro että M5 Max sisältävät maksimissaan 18 ydintä, joista 6 on Super- ja 12 Performance-ytimiä. M5 Maxissa ytimiä on aina täydet 18, mutta M5 Prosta tulee saataville myös 15-ytimiseksi karsittu versio. Apple ei valitettavasti ole vielä paljastanut, millainen jako Super- ja Performance-ydinten välillä 15-ytimisessä versiossa on. Yhtiön lukujen mukaan 18-ytiminen ydinkonfiguraatio on parhaimmillaan 30 % nopeampi, kuin M4-sukupolven 14-ytiminen Pro tai 16-ytiminen Max.

Grafiikkaohjaimen puolella sen sijaan on eroa. M5 Prossa on 15-ytimisessä versiossa 16- ja 18-ytimisessä versiossa 20-ytiminen grafiikkaohjain, kun M5 Maxissa on valinnan mukaan joko 32- tai 40-ytiminen grafiikkaohjain. Grafiikkaohjaimet käyttävät M5:stä tuttua arkkitehtuuria, johon kuuluu mm. Neural Accelerator -kiihdytin joka ytimessä, toisen sukupolven Dynamic Caching -teknologia ja kolmannen sukupolven säteenseuranta. Grafiikkaohjaimen kehutaan parantavan suorituskykyä parhaimmillaan 35 % verrattuna M4-sukupolven samoilla ydinmäärillä varustettuihin grafiikkaohjaimiin.

Grafiikkaohjaimen ohella kenties isoin ero M5 Pron ja Maxin välillä on muistiohjaimissa. M5 Pro tukee parhaimmillaan 64 gigatavua muistia 307 Gt/s muistikaistalla, kun M5 Max yltää jopa 128 Gt:n muistiin 614 Gt/s muistikaistalla – käytännössä siinä on siis kaksinkertainen määrä muistiohjaimia. Tuettuna on myös M5:stä tuttu Memory Integrity Enforcement -ominaisuus. Tuttua kaavaa sen sijaan noudatetaan Neural Engine -tekoälykiihdyttimessä, joka on mallista riippumatta edelleen 16-ytiminen. Mukana on myös M5:stä puuttunut mutta M4 Prosta ja Maxista löytyvä Thunderbolt 5 -tuki.

