Legion Go Fold on käsikonsoliluokan tietokone, jonka näytön saa kasvatettua 7,7 tuumasta 11,6 tuumaa, kun ThinkBook-konseptista löytyy kakkosnäyttöä, näppäimistöä ja vaihdettavia liittimiä.

Barcelonassa parhaillaan käynnissä olevilla MWV26-messuilla ovat läsnä paitsi koko mobiilimaailma, myös pitkä liuta tietokonevalmistajia. Lenovo on esitellyt messuilla muun muassa kahta mielenkiintoista konseptilaitetta.

Lenovo Legion Go Fold on käsikonsoliluokan konseptitason tietokone. Käytännössä kyse on taittuvanäyttöisestä taulutietokoneesta, johon saa yhdistettyä mukana tulevat ohjaimet. Vaikka laitteen näyttö on merkittävästi suurempi kuin nykyisissä Legion Go -laitteissa, on uusi konsepti Tom’s Hardwaren testikokemuksen mukaan selvästi niitä kevyempi.

Legion Go Foldin näyttö on kiinni taitettuna kooltaan 7,7” ja avattuna 11,6”. Ohjaimet ovat yhtiön laitteille tyypilliseen tapaan irrotettavat, mikä tuleekin tarpeeseen, sillä ne tulevat oletuksena kiinni näytön eri sivuille sen mukaan, onko näyttö avattu täyteen kokoon vai ei. Toki näytön voi avata myös korkeussuunnassa, jolloin toiselle puolikkaalle voi laittaa vaikka läpipeluoppaan tai muuta vastaavaa tietoa, kun toisella puoliskolla pyörii peli. Ohjaimia voidaan käyttää myös erillään itse laitteesta, sillä mukana tulee sopiva välikappale. Oikean puoleisessa ohjaimessa on ainakin allekirjoittaneelle tuntemattoman funktion rulla sekä pieni pyöreä näyttö, jossa näkyy ainakin demokuvissa kello.

Käsikonsoliluokan konseptilaitteessa sykkii Intelin Core Ultra 7 258V -prosessori tukenaan 32 Gt LPDDR5X-8533-muistia ja teratavun PCIe Gen 4 NVMe SSD. POLED-näytön resoluutio on avattuna täyteen kokoon 2435×1712 ja se tukee 165 hertsin virkistystaajuutta sekä kosketusta. Akulla on kokoa 48 wattituntia. Itse laitteen paino on 638 grammaa ja ohjainten 230 grammaa.

Toinen konseptitason esittelylaite messuilla on Lenovo ThinkBook Modular AI PC. Frameworkilta ideoita lainaava kannettava on varustettu rungolla ja näytöllä sekä erillisillä näppäimistöllä, toisella näytöllä ja vaihdettavilla porteilla.

Näppäimistölle luonnollinen paikka on kannettavan rungon päällä, mutta näytön voi asettaa sekä rungon päälle että varsinaisen näytön taakse, jolloin sillä voi kätevästi esitellä sisältöä pöydän toisella puolen istuvalle katsojalle. Vaihdettavien liitinten paikkoja konseptikannettavassa on kaksi ja niihin voi valita oman makunsa mukaan USB-A-, USB-C-, HDMI-liittimiä.

ThinkBook Modular AI PC -konseptin sisältää löytyy Intelin Core Ultra 7 255H, 32 Gt muistia, teratavun NVMe SSD ja 33 wattitunnin akku. Molemmat näytöt ovat kooltaan 14-tuumaisia ja niiden OLED-näytöt tukevat 3840×2400-resoluutiota, 120 hertsin virkistystaajuutta sekä kosketusta.

