Qualcomm on esitellyt MWC-messuilla uusimman sukupolven lippulaiva-5G-modeemijärjestelmänsä. Snapdragon X80 5G -nimeä kantava uutuus on yrityksen seitsemännen sukupolven 5G-modeemin ja RF-antenniratkaisun yhdistelmä. Se on tarkoitettu käytettäväksi mobiililaitteissa, laajennetun todellisuuden laitteissa, tietokoneissa, autoissa ja teollisuuden ratkaisuissa.

X80 ei tuo varsinaisesti mitään mullistavia uudistuksia viime vuoden X75-malliin nähden, sillä siitä löytyy samaan tapaan 5G Advanced -yhteensopivuus sekä tuki 3GPP:n Release 17 ja 18 -ominaisuuspäivityksille. Maksimi lähetys- ja latausnopeudet ovat pysyneet samoina (3,5 & 10 Gbit/s), mutta modeemi tukee nyt kuusinkertaista taajuuskaistojen yhdistämistä (carrier aggregation) alle 6 GHz taajuusalueella. X80:ssa on oma tensorikiihdyttimellä varustettu kolmannen sukupolven 5G-tekoälysuoritin, jonka luvataan parantavan yhteyksien nopeutta ja laatua, energiatehokkuutta 10 % mmWave-verkossa sekä parantavan paikannustarkkuutta 30 %:lla. Piiri sisältää myös integroidun NB-NTN-satelliittiyhteystuen.

X80-alusta on nyt samplausvaiheessa ja ensimmäisten kaupallisten tuotteiden odotetaan saapuvan markkinoille kuluvan vuoden jälkimmäisellä neljänneksellä.

Qualcomm julkisti myös uuden FastConnect 7900 -järjestelmän, joka yhdistää WiFi 7-, Bluetooth 5.4- ja Ultra Wideband -tekniikat samaan piiriin tekoälyavustuksella höystettynä. Qualcommin mukaan energiankulutus on laskenut jopa 40 % edellisen sukupolven FastConnect 7800 -malliin nähden. FastConnect 7900 tulee kaupallisesti saataville vuoden toisella puoliskolla.

