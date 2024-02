OnePlus Watch 2:lle luvataan edistyksellisten terveysseurantaominaisuuksien lisäksi ensiluokkaista akunkestoa "kaksimoottorisen" arkkitehtuurin ansiosta.

OnePlus on esitellyt MWC-messujen yhteydessä Barcelonassa toisen sukupolven älykellonsa, joka kantaa yllätyksettömästi Watch 2 -mallinimeä. Toisin kuin vajaa kolme vuotta sitten julkistettu ensimmäisen sukupolven malli, uusi Watch 2 on ns. täysiverinen älykello, sillä se käyttää Googlen uusinta Wear OS 4 -käyttöjärjestelmää.

Kello käyttää tuplapiiriratkaisua eli Qualcommin Snapdragon W5 -järjestelmäpiiriä sekä erillistä vähävirtaisempaa BES2700-piiriä. Snapdragon W5 toimii älykellon ”pääpiirinä” ja aktivoituu suorituskykyvaatimusten kasvaessa, kuten esimerkiksi Googlen sovelluksia käytettäessä. BES2700 taas vastaa yksinkertaisista tehtävistä ja taustatoiminnoista, joihin riittää matalamman tehon suorituskyky. Siirtymän piirien välillä mainostetaan olevan Wear OS -optimointien avulla huomaamattoman saumaton, ja tuplapiiriratkaisun ansiosta Watch 2:lle luvataan jopa kahden vuorokauden akunkestoa intensiivisessä käytössä, mutta Smart Mode -tilassa akun kerrotaan kestävän jopa 100 tuntia. Akun kapasiteetti on 500 milliampeerituntia ja se tukee 7,5 watin VOOC-pikalatausta, jolla akun saa täyteen tunnissa. Kellossa on 2 gigatavua RAM-muistia ja 32 gigatavua ROM-lukumuistia. Sen näyttönä toimii 1,43-tuumainen, safiirikristallilla suojattu AMOLED-paneeli 466×466 pikselin tarkkuudella ja 600 nitin maksimikirkkaudella.

Terveysominaisuuksien osalta kello tukee esimerkiksi tuttuja unen, aktiivisuuden ja sydämen sykkeen ja rytmin seurantaa sekä verenpaineen ja happisaturaation mittausta. Siitä löytyy kuitenkin myös OHealth-sovellus, jonka avulla voi tehdä yhä tarkempia lajikohtaisia mittauksia, kuten vaikkapa maakosketusaikaa juoksussa tai lyönnin voimaa ja nopeutta sulkapallossa. Terveystietojaan voi synkronoida myös muiden yhteensopivien terveyssovellusten kanssa Health Connect by Android -toiminnon kautta.

Watch 2:n kehys on ruostumatonta terästä, ja kellolla on IP68- ja 5ATM-luokitukset kestävyydelle ja vesitiiveydelle sekä Yhdysvaltain asevoimien MIL-STD-810H-sertifikaatti. Värivaihtoehtoina on Black Steel ja Radiant Steel.

OnePlus Watch 2:n ennakkomyynti alkoi 26.2. ja saataville se tulee 4. maaliskuuta. Suositushinta on 329 euroa, eli noin kaksinkertainen kevyemmin varusteltuun edeltäjämalliin nähden.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu