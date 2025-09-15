Nimenpaljastuksen yhteydessä yhtiö selitti miksei nykyisen Snapdragon 8 Eliten nimessä ole sukupolvimainintaa lainkaan ja miten tulevan piirin nimi sopii yhtiön normaaliin nimeämislogiikkaan.

Qualcomm tulee julkaisemaan seuraavan sukupolven lippulaivapiirinsä Havaijin Mauilla 25.-27. syyskuuta pidettävässä Snapdragon Summitissa. Netissä on ehtinyt esiintyä monenlaista spekulaatiota aiheen tiimoilta ja pidempään, mutta nyt yhtiö on julkistanut tulevan piirinsä nimen ja perustellut joidenkin silmissä kenties erikoiselta vaikuttavaa nimeämistapaa.

Qualcommin tuleva lippulaivapiiri tullaan tuntemaan nimellä Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yhtiö perustelee nimeä sillä, että kyseessä on 5. sukupolvi Snapdragon 8 -sarjaa ja myös muut yhtiön tulevat piirit tulevat olemaan sarjojensa 5. sukupolvea ja sen myötä käyttämään Gen 5 -nimeä.

Nykyisen lippulaivapiirin nimen olisi siis ”pitänyt” olla samalla kaavalla Snapdragon 8 Elite Gen 4, mutta yhtiön mukaan kyseessä oli täysin uuden tason tuote niin poikkeuksellisilla suorituskykyparannuksilla, että se ansaitsi oman yksilöllisen nimensä. Yhtiö tulee käyttämään jatkossakin Elite-nimeä parhaissa piireissään ja kertoo sen samalla olevan lupaus piirin suorituskyvystä, ei pelkkä lippulaivapiirin nimi.

Loppukaneettina Qualcomm toteaa, että Snapdragon 8 Elite Gen 5 ei ole vain uusi prosesori, vaan merkittävä hetki sen premiumtuotteiden evoluutiossa. Noudattamalla totuttua nimeämiskaavaansa, joka perustuu piirien suorituskykyyn, markkoille tulon ajoitukseen sekä sopimiseen muuhun portfolioon sopivasti, yhtiö helpottaa sen asiakkaita ja kumppaneita ymmärtämään sen tuotevalikoimaa ja roadmappia.

Lähde: Qualcomm