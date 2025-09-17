Testissä Keychronin pelibrändin edullinen, mutta laadukkaan tuntuinen Lemokeyn P1 HE -pelinäppäimistö.

Lemokey P1 HE on langaton ja 75 % kokoinen pelinäppäimistö magneettikytkimillä ja CNC-koneistetulla alumiinirungolla.

Tällä hetkellä yhtiön omasta verkkokaupasta tilattuna hinta on $170 ja pohjoismaalaisilta jälleenmyyjiltä 225€.

Väriteema on musta-harmaa-vihreä. Näppäimistö on vaimennettu huolellisesti ja sisuksista löytyy ääntä vaimentavaa mattoa, pohjasta EPDM-vaahtomuovia ja PET-kalvo. Piirilevy on asennettu silikonitiivistekorokkeiden päälle.

Näppäinhatut on kaksoisruiskuvaletut, PBT-muovia ja käytössä on OSA-profiili. Taustavalaistus ei tule kirjaimista läpi eli ne eivät näy pimeässä. Kytkimet ovat Gateronin lineaariset ja tehtaalla voidellut Double-Rail – magnettikytkimet, tässä violetit Nebulat, joissa kytkentävoima on alussa 40 grammaaa ja lopussa 60 grammaa. Kytkentäpisteen saa ohjelmallisesti säädettyä 0,1 millimetrin välein 0,2 – 3,8 mm liikeradalla. Kyseessä on hotswap-piirilevy eli kytkimet saa vaihdettua, mutta se tukee ainoastaan Gateronin Double Rail magneettikytkimiä, joista on saatavilla 10 grammaa kevyemmän keltaiset ja 10 grammaa raskaammat vihreät versiot.

Yhteenveto:

+ Edullinen hinta varauksin (163€ Keychron/Lemokey verkkokaupasta)

+ Tyylikäs ulkonäkö

+ Langattomuus

+ CNC-koneistettu runko

+ Erittäin hyvin vaimennettu

+ Nettipohjainen hallintasovellus..

– .. toimii ainoastaan USB-johdolla

– Tukee ainoastaan Gateronin Double Rail HE -kytkimiä

– Ei läpivalaistut näppäinhatut

– Hieman sileät näppäinhatut

– OSA-profiili varauksin