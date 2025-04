BIOS-päivitys ei avaa lukittuja laskentayksiköitä, mutta se nostaa näytönohjaimen kellotaajuudet ja kulutusrajat XT:n mukaisiksi.

Menneinä päivinä useita eri näytönohjaimia voitiin päivittää tehokkaammiksi vaihtamalla niihin samaan piiriin perustuvan nopeamman näytönohjaimen BIOS, joka avasi heikommasta lukitut laskentayksiköt ja muut. Nuo päivät ovat kaukana takana ja ns. leikattuja piirejä ei käytännössä ole enää mahdollista avata täyteen konfiguraatioonsa.

PC Games & Hardwaren käyttäjä Gurdi on kuitenkin huomannut, että ainakin jotkut AMD:n uusista Radeon RX 9070 -näytönohjaimista hyväksyvät mukisematta XT-version BIOSin. BIOS-päivitys ei tee RX 9070:stä XT:tä, mutta se nostaa näytönohjaimen kellotaajuudet sekä kulutusrajat vastaamaan XT-mallia.

Näytönohjaimen nimi ei kuitenkaan muutu päivityksellä, sillä AMD on vaihtanut Radeon RX 9070:n kohdalla tapaa, jolla se erottelee perus- ja XT-mallit toisistaan. TechPowerUpin W1zzardin mukaan siinä missä näytönohjaimen nimi oli ennen tallennettu BIOSiin, RX 9070 -sarjassa se näkyy piirin revisiossa. RX 9070 XT käyttää C0-merkintää, kun RX 9070:lle on varattu C3-merkintä. Muutos on ilmeisesti tehty näytönohjainten väärentämisen ehkäisemiseksi, kun uusi BIOS ei enää voi muuttaa kortin nimeä.

BIOS-päivitys ei välttämättä onnistu kaikilla RX 9070 -malleilla ja niiden kohdalla kun se onnistuu, tulee XT:n olla ns. ”samaa mallia”. Gurdi päivitti Asuksen Prime Radeon RX 9070:n Prime Radeon RX 9070 XT:n BIOS-versiolla. Vakiona Prime RX 9070:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2140 ja 2610 MHz ja BIOS-päivityksen jälkeen ne nousivat XT-mallin mukaisesti 2460 ja 3010 MHz:iin. Samalla TGP-raja nousi 220 watista 317 wattiin.

Gurdin Asus Prime Radeon RX 9070 nettosi Ryzen 9 9950X3D:n kaverina XT:n BIOSilla päivitettynä 3DMark Speed Wayssä 6762 pistettä, Steel Nomadissa 7183 pistettä ja Port Royalissa 19 014 pistettä. Valitettavasti artikkelista ei löydy vertailupisteitä ennen päivitystä.

Väärän näytönohjaimen BIOSin päivittäminen ei ole ikinä riskitöntä toimintaa, eikä io-techin toimitus voi suositella sen tekemistä.

Lähteet: PC Games & Hardware, TechPowerUp