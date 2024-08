Motorola julkaisi uudet moto- ja edge-älypuhelinmallit edulliseen ja keskihintaluokkaan

Motorolan uutuudet ovat moto g55 5G ja moto g35 5G sekä hintavammat edge 50 ja edge 50 neo.

Yhdysvaltalainen Motorola on julkaissut neljä uutta älypuhelinmallia 200 ja 600 euron välimaastoon. Edullisempaa päätä edustavat mallit moto g55 5G ja moto g35 5G, kun taas astetta tyyriimmät laitteet ovat nimeltään edge 50 ja edge 50 neo.

200–260 euron moto-mallit on varustettu 120 hertsin LCD-näytöllä, jonka tuumakoko on 6,5” (g55) tai 6,7” (g35). Raudan osalta g35:ssä on MediaTekin Dimensity 7025 -järjestelmäpiiri ja RAM-muistia neljä, kahdeksan tai 12 gigatavua ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa, kun taas g35:n kuorien sisältä löytyy Unisocin T760. RAM-muistin ja tallennustilan variantit ovat g35:ssä samat, mutta RAM-muistista puuttuu 12 Gt:n vaihtoehto.

Kamerapuolella motoissa on 50 megapikselin pääkamerat, kahdeksan megapikselin ultralaajakulmakamerat sekä 16 megapikselin etukamerat. Lisäksi g55:stä löytyy makrokamera ja optinen kuvanvakautus. Akut ovat molemmissa malleissa kapasiteetiltaan 5000 milliampeerituntia ja niiden latausnopeudet ovat g55:ssä 30 wattia ja g35:ssä 18 W.

g35:stä löytyy myös 3,5 millimetrin kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä. Materiaalivaihtoehtoina motojen takakuorissa on nahkamainen Vegan Leather ja PMMA-muovi.

Tekniset ominaisuudet (moto g55 5G & moto g35 5G):

Ulkomitat ja paino: g55: 161,6 mm x 73,8 mm x 8,2 / 8,1 mm – 182 / 179 g g35: 161,6 mm x 73,8 mm x 8,1 mm – 192 / 188 g

Värivaihtoehdot: g55: Twilight Purple, Smoky Green, Forest Grey g35: Leaf Green, Guava Red, Midnight Black, Sage Green

Järjestelmäpiiri: g55: MediaTek Dimensity 7025 g35: Unisoc T760

RAM-muisti ja tallennustila: g55: 4/8/12 Gt ja 128/256 Gt g35: 4/8 Gt ja 128/256 Gt

Näyttö: g55: 6,5” LCD, 120 Hz g35: 6,7” LCD, 120 Hz

Kamerat: g55 & g35: 50 MP:n pääkamera, 8 MP:n ultralaajakulmakamera, 16 MP:n etukamera g55: 8 MP:n makrokamera, OIS pääkamerassa

Videokuvaus: g55: Pääkamera 1080p 60/30 fps, ultralaajakulmakamera 1080p 30 fps g35: Pääkamera 4K 30 fps/1080p 30 fps, ultralaajakulmakamera 1080p 30 fps

Verkot ja yhteydet: g55: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 g35: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Akku ja lataus: 5000 mAh, 30 W (g55), 18 W (g35), USB Type-C 2.0

Ohjelmisto: g55: Android 14 – 2 vuoden Android-päivitykset & 4 vuoden tietoturvakorjaukset g35: Android 14 – 2 vuoden Android-päivitykset & 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Uudet edge-mallit asettuvat 500–600 euron hintaluokkaan ja tarjoavat LCD-näytön sijaan pOLED-näytön niin ikään 120 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö on kooltaan 6,7-tuumainen edge 50:ssä ja 6,4-tuumainen edge 50 neossa. Järjestelmäpiireinä uutuuksista löytyy Qualcommin Spadragon 7 Gen 1 edge 50:stä ja MediaTekin Dimensity 7300 edge 50 neosta. Muisti-tallennustilavariantteja molemmissa edgeissä on tarjolla 8/256 Gt ja 12/512 Gt.

Kameroiden osalta molemmissa edgeissä on Sonyn Lytia-mobiilikuvakennolla varustettu 50 megapikselin pääkamera, 13 megapikslein ultralaajakulmakamera sekä 10 megapikselin telekamera. Etukameran tarkkuus on moto-malleihin verrattuna kaksinkertainen 32 megapikseliä. Molempien mallien akut tukevat 68 W:n pikalatausta sekä 15 W:n langatonta latausta ja ovat kapasiteetiltaan 5000 mAh (edge 50) ja 4310 mAh (edge 50 neo).

Lisäksi edge-mallit ovat suojausluokitukseltaan IP68 ja niissä on käytössä Motorolan moto ai -tekoäly, jolla voi esimerkiksi viimeistellä otettuja valokuvia ja vakauttaa videokuvaa kuvaajan liikkeiden mukaisesti.

Tekniset ominaisuudet (edge 50 & edge 50 neo):

Ulkomitat ja paino: edge 50: 160,8 mm x 72,4 mm x 7,8 mm – 180 g edge 50 neo: 154,1 mm x 71,2 mm x 8,1 mm – 171 g

Värivaihtoehdot: edge 50: Jungle Green, Koala Grey, Peach Fuzz edge 50 neo: Poinciana, Grisaille, Latte, Nautical Blue

Järjestelmäpiiri: edge 50: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 edge 50 neo: MediaTek Dimensity 7300

RAM-muisti ja tallennustila: edge 50 & edge 50 neo: 8/12 Gt ja 256/125 Gt

Näyttö: edge 50: 6,7” pOLED, 120 Hz, 446 ppi edge 50 neo: 6,4” pOLED, 120 Hz, 460 ppi

Kamerat: edge 50 & edge 50 neo: 50 MP:n pääkamera (Sonyn Lytia -kenno), 13 MP:n ultralaajakulmakamera, 10 MP:n telekamera, 32 MP:n etukamera

Videokuvaus: edge 50 & edge 50 neo: 4K 30 fps, 1080p 60/30 fps, Slow motion 1080p 240/120 fps

Verkot ja yhteydet: edge 50 & edge 50 neo: 5G, Wi-Fi 6E

Akku ja lataus: 5000 mAh (edge 50) / 4310 mAh (edge 50 neo), 68 W:n pikalataus, 15 W:n langaton lataus

Ohjelmisto: edge 50: Android 14 – 2 vuoden Android-päivitykset & 3 vuoden tietoturvakorjaukset edge 50 neo: Android 14 – 5 vuoden Android-päivitykset & 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Motorolan edge 50 neo tulee saataville heti ja loput kolme mallia lokakuussa. Suositushinnat euroissa ovat seuraavat:

moto g55 5G – 259 €

moto g35 5G – 199 €

edge 50 – 599 €

edge 50 neo – 499 €

Lähde: Sähköpostitiedote