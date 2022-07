Hakkeriryhmän mukaan se onnistui lataamaan AMD:n palvelimilta yli 56 Gt dataa.

Useat teknologiajätit joutuivat hiljattain tietomurtojen kohteiksi, kun Lapsus$-ryhmä pisti tuulemaan. Tällä kertaa samalla asialla on ollut RansomHouse-nimellä itseään tunnetuksi tekevä ryhmittymä, joka on ottanut kohteekseen AMD:n.

RansomHousen mukaan se on onnistunut murtautumaan AMD:n palvelimille ja varastamaan jopa yli 56 Gt dataa. Ryhmän mukaan hakkerointi onnistui yhtiön käyttämien liian yksinkertaisten salasanojen vuoksi.

AMD on ilmoittanut omalta osaltaan, että se on tietoinen väitetystä murrosta ja tutkii parhaillaan sen todenperäisyyttä. RansomHouse on julkaissut datansa tueksi näytetiedostoja, mutta vuodosta uutisoineen RestorePrivacyn analyysi näytteistä ei ole vielä valmis eikä sivusto ole vielä julkaissut lausuntoa asian tiimoilta.

