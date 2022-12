io-tech toivottaa rentouttavaa joulua 2022!

Piparkakkutalokilpailu on käynnissä foorumilla ja Joulupatakeräys jatkuu joulun yli!

Joulukuussa on päästy jälleen jouluaattoon ja myös io-techin toimitus on vetäytynyt hetkeksi joulun viettoon. Työt toimistolla jatkuvat taas tapaninpäivän jälkeen joulun ja uudenvuoden välisellä viikolla ja luvassa on uutta kirjoitettua ja videomuotoista sisältöä.

Joulunpyhien ratoksi pieni kertaus io-techin joulunajan aktiviteeteista:

io-techin YouTube-kanavan joulukalenterista on nyt julkaistu viimeinen 24. luukku, jossa on arvottavana mahtipalkinto. Arvontaan osallistuminen on käynnissä vuoden loppuun asti.

io-techin/TechBBS:n jokavuotinen Joulupadan nettipata on auki loppiaiseen asti, joten sinne voi edelleen käydä lahjoittamassa rahaa hyvään tarkoitukseen jokainen omien mahdollisuuksiensa mukaan. Tätä kirjoittaessa jouluaattoiltapäivänä pottiin on jo kerrytetty mahtavat yli 19 000 euroa! Potti tulee vielä melko varmasti rikkomaan vähintään 20 000 euron rajan, sillä io-techin SER-hyväntekeväisyyshuutokaupan tulot tiliytyvät pataan vasta vuodenvaihteen jälkeen. Jämäkällä joulunajan spurtilla io-techin historian nettipataennätys on hyvinkin rikottavissa ja samalla toki myös pönkitetään meidän nettipadan paikkaa kaikkien patojen ykkösenä. Ja kaikki tämä päätyy luonnollisesti vähävaraisten tueksi.

Kyseiseen perinteiseen SER-huutokauppaan voi osallistua TechBBS-foorumille kirjautuneet käyttäjät omissa ketjuissaan foorumin kauppa-alueella. Luethan huutokauppojen säännöt huolellisesti ennen osallistumista!

Jos jouluna tai välipäivinä on luppoaikaa ja puuhastelusormet kutiavat, kannattaa kokeilla askarrella oma piparkakkutaideteos io-techin vuotuiseen piparkakkutalokisaan. Kisan osallistumisaika päättyy vuoden loppuun, sen jälkeen foorumin käyttäjät saavat äänestää parhaita teoksia. Myös kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja. Kilpailun pääsponsoreina toimivat tänä vuonna DeepCool, Huawei ja Noctua.

Koko io-techin porukka toivottaa jokaiselle io-techin lukijalle, YouTube-kanavan katsojalle sekä TechBBS-foorumin käyttäjälle rauhallista ja rentouttavaa joulua siinä muodossa, miten kukin sitä tahollaan viettää.

T: Sampsa, Juha, Petrus, Niko, Oskari ja Joona