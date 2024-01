Vaikka Razer Sensa HD Haptics -teknologiaa hyödyntävää Project Estheriä esiteltiin yhtiön omalla tuolilla, se on laajasti yhteensopiva erilaisten peli- ja toimistotuolien kanssa.

Oheislaitejätti ja lifestylebrändiksikin itsensä korottanut Razer on muiden tavoin vahvasti esillä CES 2024 -messuilla Las Vegasissa. Yhtiön tarjonnan kenties mielenkiintoisin uutuus on korkeatasoista haptista palautetta kropalle lupaava Razer Sensa.

Razer Sensa HD Haptics on yhtiön näkemys ”HD-tasoisen” haptisen palautteen mahdollistava teknologia, jota on nyt esitelty Project Esther -nimellä tuolille aseteltavana istuinalustana. Yhtiön mukaan ”HD-tasoisella haptisella palautteella” viitataan Haptics Industry Forumin asettamiin määrityksiin haptiselle palautteelle.

Project Esther -istuinalusta antaa pelinkehittäjille mahdollisuuden hallita kaikkia laitteen haptista palautetta antavia aktuaattoreita mielensä mukaan mahdollistaen kaikkien efektien tuntemisen ns. perstuntumalla aivan kirjaimellisesti. Mikäli intoa tähän ei löydy, löytyy Razerilta myös ohjelmistoratkaisu, joka muuntaa äänet automaattisaesti haptiseksi palautteeksi.

Project Esther -istuinalusta tarjoaa yhteensä 16 erillistä laaja-alaista haptista aktuaattoria , joiden tarkkuuden luvataan mahdollistavan aidontuntuisesti palautteen suunnan, etäisyyden ja sijainnin pelimaailmassa. Vaikka sitä luonnollisesti esiteltiin yhtiön omalla tuolilla, istuinalustan luvataan olevan laajasti yhteensopiva erilaisten peli- ja toimistotuolien kanssa säädettävien kiinnikkeittensä avulla. Yhteyttä tietokoneeseen pidetään mitä ilmeisimmin yhtiön omalla HyperSpeed Wireless -yhteydellä.

Aiheen vierestä yhtiö esitteli messuilla myös uutta Iskur V2 -pelituoliaan. Yhtiön mukaan tuoli erottuu massasta ennen kaikkea uniikin ”6D Adjustable and Adaptive Lumbar Support System” -järjestelmän eli vähemmin korusanoin erittäin laajasti kustomoitavan alaselän tuen kautta. Yhtiön mukaan heidän järjestelmänsä on tällä hetkellä ainut, joka tarjoaa tämän tasoista mukautuvuutta että säädettävyyttä, joka ottaa huomioon selkärangan luonnollisen kaaren. Tukijärjestelmä on jousitettu, jotta se osaa vastata vaihtuviin asentoihin luonnollisesti. Tuolia voi kallistaa parhaimmillaan 152° kulmaan ja sen istuimen kallistusta kuvaillaan reaktiiviseksi, tarkentamatta sen toimintaa sen enempää.

Razer Iskur V2 saapuu myyntiin välittömästi 699,99 euron suositushintaan. Project Estherin markkinoille tulosta ei ole vielä sen tarkempaa tietoa.

Lähde: Razer (1), (2), (3)