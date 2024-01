MX 3.1 käyttää yhtiön omia MX2A-kytkimiä ja M64- ja M68-pelihiirten Pro-versiot lupaavat yltää 8000 hertsin langattomaan päivitystaajuuteen.

Mekaaniset näppäimistöt, tai tarkemmin niiden kytkimet, valtavirtaan nostamassa ollut Cherry osti ruotsalaisen oheislaitevalmistaja Xtrfyn vuoden 2022 lopulla. Sittemmin yhtiö on julkaissut jo joitain uusia tuotteita uudella Cherry Xtrfy -brändillä, mutta nyt CES 2024 -messuilla brändi löi kerralla julki uusia tuotteita isommalla kädellä.

Ensimmäinen uusista tuotteista on täyskokoinen MX 3.1 -pelinäppäimistö, jossa käytetään yhtiön uusimman sukupolven MX2A-kytkimiä. Näppäimistössä on alumiininen runko ja siinä on panostettu etenkin näppäilytuntuman parantamiseen. Mielenkiintoisena yksityiskohtana näppäimistön varsinainen runko ”kelluu” ilmassa näppäimistön etu- ja takareunoista muodostuvien jalkojen varassa. MX 3.1:n sisältä löytyy vaimennusmateriaaleja, joiden luvataan hiljentävän näppäimistön ääniä tehokkaasti ja tekevän ylipäätään näppäilystä mukavampaa. Näppäimistö on luonnollisesti varustettu RGB-valaistuksella, joka paistaa myös näppäimistön kylkien koristepaneeleista.

MX 3.1 tulee saataville lukuisilla eri versioilla MX2A-kytkimistä, joista jokaiselle on luvattu 100 miljoonan painalluksen kesto. MX2A-kytkimet on voideltu tehtaalla valmiiksi käyttäjien suosiman Krytox GPL 205 Grade 0:n ominaisuuksia vastaavalla voiteluaineella. MX 3.1 saapuu myyntiin vuoden toisen neljänneksen aikana 129 dollarin verottomaan suositushintaan.

Pelihiirten puolelle yhtiö tuo kertarysäyksellä peräti kuusi eri mallia, joskin käytännössä kyse on kahdesta hiirestä, joista on viilattu useampi vähän toisistaan eroavaa versiota. M64 Wireless ja M64 Pro Wireless ovat ergonomisesti muotoiltuja, kun M68 Wireless ja M68 Pro Wireless noudattavat symmetristä muotoilua.

Perusominaisuuksiltaan hiiret ovat käytännössä identtisiä: PixArt 3395 -sensori, Huano Transparent Blue Shell Pink Dot -kytkimet päänäppäimissä, 400-26 000 DPI:n tarkkuus, 650 IPS:n nopeus ja 50 G:n maksimikiihtyvyys. Perusversiot tukevat parhaimmillaan 1000 hertsin päivitystaajuutta, painavat 53 grammaa ja niistä löytyy 300 mAh:n akku. Pro-versiot tukevat puolestaan jopa 8000 hertsin päivitystaajuutta ja niiden paino on noussut 55 grammaan, mutta samalla akun kapasiteettia on saatu kasvatettua 350 mAh asti.

M50-sarjaan kuuluu puolestaan sekä langallinen perusmalli että langaton Wireless-versio. Ergonomisesti muotoilluissa hiirissä käytetään PixArt 3311 -sensoria, jolle luvataan maksimissaan 12 000 DPI:n tarkkuus. Hiiret päivittyvät maksimissaan 1000 hertsin taajuudella, oli kyse sitten langallisesta tai langattomasta versiosta. Pääkytkimissä käytetään M64- ja M68-mallien tavoin Huano Transparent Blue Shell Pink Dot -kytkimiä. Langallinen M50 painaa 69 grammaa, kun Wireless-versiossa painoa on 85 grammaa. Painoeroa selittää langattoman version 550 mAh:n akku.

Kaikki yhtiön uudet hiiret tulevat saataville toisen vuosineljänneksen aikana. M64 ja M68 on hinnoiteltu verottomasti 99 dollariin, kun niiden 8K-päivitysnopeuteen yltävät Pro-versiot on hinnoiteltu 139 dollariin. M50:n saa omakseen 49 dollarin verottomaan hintaan ja M50 Wirelessin 69 dollariin.

Cherry Xtrfy julkisti CES-messuilla myös uudet Ngale-sarjan mikrofonit. Sarjaan kuuluu Ngale X Professional, joka tukee sekä USB- että XLR-liitäntöjä, Ngale R Premium USB-liittännällä sekä tukivarsi Ngale Boom Arm. Ngale X Professional on suunniteltu käytettäväksi Boom Arm -tukivarren kanssa, mutta mukana tulee myös pöytäteline. Ngale R on puolestaan suunniteltu istumaan aina pöydällä.

Tutun kaavan mukaisesti myös Ngale-sarjan tuotteet tulevat saataville vuoden toisen neljänneksen aikana. Ngale X on hinnoiteltu 189 dollariin, Ngale R 119 dollariin ja Ngale Boom Arm 109 dollariin, verottomana tietenkin.

Lähde: Lehdistötiedote