Uutta OLED-pelinäyttöä on tarjolla niin litteänä kuin kaarevanakin erilaisten pelaajien tarpeisiin.

Asuksen pelituotetavaramerkki ROG saa valikoimiinsa liudan OLED-pelinäyttöjä, joita valmistaja esitteli CES 2024 -messujen yhteydessä. Uutuuksiin kuuluvat 32-tuumaiset PG32UCDM ja PG32UCDP sekä kaareva PG39WCDM ja e-urheiluun suunnattu PG27AQDP.

PG32UCDM:ssä ja PG32UCDP:ssä on molemmissa 32-tuumainen litteä OLED-paneeli 3840×2160 pikselin UHD-tarkkuudella, mutta muuten niillä on melko vähän yhteistä. PG32UCDM:n maksimivirkistystaajuus on 240 hertsiä, vasteaika 0,03 millisekuntia ja siinä on kiiltäväpintainen QD-OLED-paneeli Dolby Vision -tuella ja 1000 nitin maksimikirkkaudella, mikä mahdollistaa näyttävän HDR-pelaamisen tuetuissa peleissä.

PG32UCDP:ssä on sen sijaan mattapintainen WOLED-paneeli kirkkautta parantavalla MLA-teknologialla (micro lens array) ja sen maksimikirkkaus on 1300 nitiä. Se on myös Asuksen ensimmäinen Dual Mode -pelinäyttö, jota voi käyttää joko 240 hertsin maksimivirkistystaajuudella UHD-tarkkuudella tai vaihtoehtoisesti jopa 480 hertsin maksimivirkistystaajuudella, mutta tällöin kuvatarkkuus on pudotettava FHD:hen eli 1920×1080 pikseliin. Sekä PG32UCDM:ssä että PG32UCPD:ssä on sisäänrakennettu KVM-kytkin, jonka kautta voi hallita kahta eri laitetta yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä. Myös 90 watin virransyöttö USB-C:n kautta on mahdollista.

Ultrawide-pelaamisesta kiinnostuneille on tarjolla PG39WCDM; 39-tuumainen WOLED-pelinäyttö, jonka kuvatarkkuus on 3440×1440 pikseliä, maksimivirkistystaajuus 240 hertsiä ja vasteaika 0,03 millisekuntia. PG39WCDM:n paneeli on kaarevuudeltaan melko aggressiivinen 800R, mikä tarkoittaa näytön reunojen olevan sen keskikohdan kanssa samalla etäisyydellä katsojasta, kun katseluetäisyys on 80 senttimetriä. HDR-pelaamiseen kirkkautta on tarjolla parhaimmillaan 1300 nitiä. Myöskin PG39WCDM:stä löytyy sisäänrakennettu KVM-kytkin ja 90 watin virransyöttömahdollisuus USB-C:n kautta. Pelinäytöstä on tarjolla myös 34-tuumainen malli PG34WCDM, joka näkyy ylläolevan videon lopussa.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä Asus esitteli kilpailulliseen pelaamiseen suunnatun 26,5-tuumaisen PG27AQDP:n, jonka litteä WOLED-paneeli tarjoaa QHD-resoluutiota 2560×1440 pikselin tarkkuudella ja 480 hertsin maksimivirkistystaajuudella vasteajan ollessa jälleen 0,03 millisekuntia. Myös PG27AQDP:n kirkkaus on maksimissaan 1300 nitiä, kuten PG32UCDP:llä ja PG39WCDM:llä.

Asuksen ilmoittamat julkaisuajankohdat:

PG32UCDM – Q1 2024

PG32UCDP – H2 2024

PG39WCDM – Q1 2024

PG27AQDP – H2 2024

