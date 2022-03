Huntsman Mini Analogin analogiset kytkimet tarjoavat kustomoitavan aktivointisyvyyden, analogisen toimintatilan sekä tilan, jossa samalle näppäimelle voidaan asettaa kaksi toimintoa eri painallussyvyyksiin.

Oheislaitejätti Razer on laajentanut jälleen näppäimistövalikoimaansa. Tämänkertainen uutuus on päivitetty versio yhtiön 60 %:n Huntsman Mini -näppäimistöstä.

Razer Huntsman Mini Analog on 60 %:n näppäimistö on varustettu nimensä mukaisesti analogisille optisilla kytkimillä. Yhtiön omat kytkimet on suunniteltu tarjoamaan kolme eri toimintatilaa: perinteinen kytkentäpiste säädettävällä kytkentäsyvyydellä, analoginen tila ja kaksoiskytkentäpisteinen tila, jossa käyttäjä voi asettaa kaksi eri painalluskorkeutta aktivoimaan eri toimintoja samalla näppäimellä.

Näppäimistö on varustettu kaksoisvaletuilla PBT-näppäinhatuilla. Näppäinhattujen pinnat on teksturoituja ja yhtiö lupaa, etteivöt ne kulu ikinä kiiltäväpintaisiksi. Näppäinhattujen kylkiin on lisäksi printattu nyt merkinnät niiden toisille funktioille. Näppäimistön runko on valmistettu alumiinista.

Huntsman Mini Analog on langallinen näppäimistö, mutta sen kaapeli on varustettu USB-C-liitännällä ja on irrotettavissa. Liitin on varustettu pidikkeellä, joka varmistaa ettei kaapeli irtoa vahingossa pelin tiimellyksessä. Näppäimistö on luonnollisesti varustettu yhtiön Razer Chroma RGB -valaistuksella ja sen sisäänrakennettuun muistiin voidaan tallentaa viisi erilaista profiilia.

Razer Huntsman Mini Analog on myynnissä välittömästi ja se on saatavilla myös Nordic-asettelulla. Näppäimistön hinta yhtiön omassa verkkokaupassa on 159,99 euroa. Lisäksi saatavilla on erikseen myytävät 24,99 euron rannetuki ja saman hintainen Sneki Snek -erikoisnäppäinhattu.

Lähde: Razer