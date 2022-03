Virtalähteestä riippuen 12+4-pinninen lisävirtaliitin voidaan konfiguroida 150, 300, 450 tai 600 wattiseksi ja esimerkiksi näytönohjaimet voivat mukauttaa suorituskykyään virtalähteen kapasiteetin mukaan.

Intel on julkaissut uuden 3.0-version ATX-standardista. Uusi virtalähdestandardin versio sisältää muun muassa PCI Express 5.0:n myötä markkinoille tulevan H+- eli 12VHPWR-lisävirtaliittimen.

Uusi 12+4-pinninen lisävirtaliitin on herättänyt runsaasti keskustelua jo ennen kuin yhtään sitä tukevaa tuotetta on nähty edes markkinoilla. Liittimeen ja sen ominaisuuksiin on liittynyt myös runsaasti epätietoisuutta, mitä luottovuotaja momomo_us:n julkaisemat diat nyt selventävät.

ATX 3.0 -määritelmien mukaan kaikista vähintään 450 watin virtalähteistä pitäisi löytyä 12+4-pinninen liitin. Liitin voidaan konfiguroida Sense0- ja Sense1-pinneillä virtalähteen kapasiteetin ja valmistajan valintojen mukaan tarjoamaan näytönohjaimelle käynnistyksessä joko 100, 150, 225 tai 375 watin tehobudjetti. Kun järjestelmä on käynnistynyt ja virtalähde on neuvotellut näytönohjaimen tai muun vastaavan laitteen kanssa tehobudjettinsa, muuttuu 100 watin asetus 150 wattiin, 150 watin 300 wattiin, 225 watin 450 wattiin ja 375 watin 600 wattiin. Virtaliittimeen tullaan printtaamaan 150, 300, 450 tai 600W riippuen siitä, miten se on konfiguroitu.

Lähteet: momomo_us @ Twitter, VideoCardz