AMD:n ja Intelin lopetettua piirien toimituksen Venäjälle ja Valko-Venäjälle maat eivät tule saamaan lohtua edes venäläisistä Elbrus-prosessoreista, sillä myös TSMC on ilmoittanut lopettaneensa kaupankäynnin maan kanssa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut lukuisten suuryritysten vetäytymiseen maan markkinoilta. Teknologiayritykset eivät ole tähän poikkeus ja esimerkiksi AMD ja Intel ovat lopettaneet tuotteidensa toimitukset maahan.

MD:n edustaja on kertonut Tom’s Hardwarelle yhtiön noudattavan Yhdysvaltojen ja muiden maiden asettamia pakotteita ja sen myötä lopettaneen yhtiön piirien toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Aiempien huhujen mukaan toimitusten lopettaminen olisi koskenut aluksi vain prosessoreita ja näytönohjainten osalta tilanne olisi ollut vielä auki, mutta ainakin lausunnossaan AMD puhuu yleistäen kaikkien tuotteiden toimitusten lopettamisesta.

Intelin edustaja on niin ikään kommentoinut yhtiön noudattavan kaikkia Yhdysvaltojen asettamia rajoitteita ja tuomitsevan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Yhtiö on lopettanut AMD:n tavoin kaikkien tuotteittensa toimitukset sekä Venäjälle että Valko-Venäjälle. Lisäksi Intel on aloittanut lahjoituskeräyksen yhtiön työntekijöiden keskuudessa, jonka tuotto tuplataan Intel Foundationin toimesta. Tähän asti keräys on tuottanut jo 1,2 miljoonaa dollaria Ukrainan hyväksi.

Venäjä ei tule saamaan lohtua sen enempää itse suunnittelemistaan piireistä, sillä niitä valmistetaan TSMC:n toimesta, sillä myös taiwanilaisjätti on ilmoittanut lopettavansa kaupankäynnin maan kanssa. Tom’s Hardwaren mukaan myös esimerkiksi avoimen lähdekoodin yhteisöissä mietitään, pitäisikö heidän tukea venäläisiä prosessoreita vai ei.

Muita teknologiayrityksiä ja -alustoja, joiden kerrotaan asettaneen Venäjän ja joissain tapauksissa myös Valko-Venäjän rajoituslistalle ovat esimerkiksi Apple, Adobe, Cinema 4D, Dell, Ericsson, Facebook, Google, HP, Lenovo, Microsoft, Nintendo, OnlyFans, PayPal, Pornhub, Samsung, Snapchat ja YouTube. Osassa edellä mainittua listaa kyse on vain tiettyjen tuotteiden rajoituksista, kun toisissa on päädytty täyskieltoon. Lisäksi Electronic Arts on ilmoittanut poistavansa kaikki venäläisjoukkueet FIFA 22- ja NHL 22 -peleistä.

Lähteet: Tom’s Hardware, Intel