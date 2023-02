Neljäs sukupolvi tuo BlackWidow Pro -näppäimistöön mm. makronäppäimiä sekä Razer Command Dial -monitoimisäätimen.

Pelaajien lifestylebrändiksikin itseään tituleeraava Razer on laskenut jälleen uutta verta näppäimistölinjastolleen. Uutuuden myötä BlackWidow Pro -näppäimistöt ovat ehtineet jo neljänteen sukupolveensa.

Razer BlackWidow V4 Pro on täyskokoinen näppäimistö Razerin omilla vihreillä klikkaavilla tai keltaisilla lineaarisilla kytkimillä. Näppäinten vakauttajat on voideltu tehtaalla valmiiksi. Näppäimet ovat luonnollisesti RGB-valaistuja, jonka lisäksi yhtiö on panostanut kytkinten valonhohtoon näppäinhattujen alta. Jotta RGB-loisto olisi täydellistä, on myös näppäimistön päädyissä RGB-valonauhat, jotka jatkuvat magneeteilla kiinnittyvän rannetuen sivuilla ja etureunassa. Näppäinhatut ovat hinnan huomioiden ikävästi ABS-muovia PBT:n sijasta, mutta sentään kyse on ns. double-shot kaksoisvaletuista hatuista, eli näppäinmerkinnät eivät pääse kulumaan käytössä näkymättömiin.

Perusominaisuuksien lisäksi näppäimistöstä löytyy kahdeksan ohjelmoitavaa makronäppäintä. Viisi niistä on sijoitettu varsinaisten näppäinten vasemmalle puolen pystyriviin Razer Command Dialin alapuolelle ja loput kolme niiden viereen näppäimistön päätyyn hiiren peukalonappimaisina painikkeina pikkusormelle. Razer Command Dial on puolestaan yhtiön uusi monitoimisäädin. Pyöriteltävä säädin tarjoaa yhteensä kahdeksan tilaa, joiden välillä voi vaihtaa seuraavaan painamalla säädintä tai taaksepäin painamalla näppäimistöltä Shift+Return-näppäimiä. Tarjolla olevat tilat hallitsevat valaistuksen kirkkautta, Zoom-toimintoa, sovellusten välillä hyppimistä, selaimen välilehtien välillä hyppimistä, tarkkaa kelausta mediatoistimissa, soittolistan navigointiin sekä pysty- että vaakavieritykseen. Käyttäjä voi luoda säätimelle myös omia profiileitaan eri sovelluksille Razer Synapsen kautta. Kulloinkin käytössä olevan tilan tunnistaa säätimen juuressa olevasta valorenkaasta, jossa on oma värinsä kullekin tilalle. Lisäksi näppäimistön numpadin päältä löytyy neljä mediapainiketta sekä monitoimirulla esimerkiksi äänenvoimakkuuden säätöön.

BlackWidow V4 Pron runko on valmistettu alumiiniseos 5052:sta ja sen sisältä löytyy kaksi kerrosta ääntä vaimentavaa vaahtomuovia. Näppäimistöstä löytyy kaksi USB-C-sisääntuloa, joista toinen mahdollistaa näppäimistön takaa löytyvän USB-A-liittimen passthrough-ominaisuuden ja ensimmäinen itse näppäimistön toiminnan. Näppäimistön muistiin voi tallentaa yhteensä viisi omaa profiilia ja tietokoneen kanssa kommunikoidaan parhaimmillaan 8000 hertsin nopeudella.

Razer BlackWidow V4 Pro saapuu myyntiin välittömästi. Sen hinta yhtiön omassa verkkokaupassa on Suomeen tilattaessa 269,99 euroa. Toimitus maksaa nopeammalla aikataululla 10 euroa ja pari päivää hitaammalla se on ilmainen.

Lähde: Razer