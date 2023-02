Valmistaja mainostaa Snapdragon X75:n olevan markkinoiden ensimmäinen 5G Advanced -tuella varustettu modeemi.

Qualcomm on julkaissut uuden Snapdragon X75 5G-modeemin. Uutuusmodeemi sijoittuu valmistajan katalogin huipulle ja on Qualcommin kuudennen sukupolven 5G-modeemi. Lisäksi X75 on valmistajan mukaan ensimmäinen modeemi, joka tukee 5G Advanced -teknologiaa.

5G Advanced on 5G-tekniikan seuraava kehitysaskel, jonka tekniikkaa standardoiva 3GPP esitteli Release 18 -versiossaan. Käytännössä tekniikan luvataan laajentavan 5G:n käyttökohteita muun muassa laajennetun todellisuuden (extended reality, XR) käyttökohteisiin, minkä lisäksi tekniikan kerrotaan olevan optimoidumpi ja energiatehokkaampi.

5G Advanced -tuen lisäksi X75 on kehittänyt entisestään edeltäjämallissa, X70:ssä, esiteltyä tekoälykiihdytystä ja uutuusmodeemin luvataankin tarjoavan jopa 2,5 kertaista tekoälylaskentatehoa edeltäjäänsä nähden. Qualcomm on myös onnistunut vähentämään modeemin valmistuskustannuksia ja virrankulutusta yhdistämällä mmWave-taajuuksien ja Sub-6-taajuuksien vastaanottimet.

Piirin suorituskykyä parantaa myös entistä kehittyneempi taajuuksien yhdistäminen (carrier aggregation). X75 tukee mmWave-taajuuksilla jopa 10 taajuuden yhdistämistä ja sub-6-taajuuksilla puolestaan viiden taajuuden yhdistämistä, minkä lisäksi sub-6-taajuuksille on lisätty myös MIMO-tuki (multiple input multiple output).

Snapdragon X75 -modeemia voi odottaa näkevänsä kuluttajalaitteissa vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Lähteet: Qualcomm, Nokia