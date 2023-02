Eiswolf 2 rakentuu custom loop -nestekiertoon tarkoitetuista osista ja on helposti laajennettavissa pikaliitinten avulla.

Saksalainen nestejäähdytykseen keskittynyt Alphacool on julkaissut uuden AIO-coolerin sekä AMD:n että NVIDIAn huippumallille. Uudet AIO:t perustuvat tuttuun Eiswolf 2 -pakettiin sovitettuna paitsi yhtiöiden omille referenssimalleille, myös useammalle AIB-mallille.

Näytönohjainten AIO-jäähdyttimet ovat tyypillisesti rakentuneet prosessoripuolen tapaan Asetekin teknologian päälle, mikä on käytännössä tarkoittanut AIO-prosessoriblokkia GPU:lle ja aktiivista ilmajäähdytystä muulle näytönohjaimelle.

Alphacool ei kuitenkaan vieraisiin pöytiin kumartele, vaan käyttää omassa AIO-ratkaisussaan omaa Eisblock Aurora GPX -näytönohjainblokkia, joka peittää perinteisesti koko näytönohjaimen tai ainakin suurimman osan siitä ja hoitaa paitsi GPU:n, myös virransyötön ja muistien jäähdytyksen. Blokki on valmistettu läpinäkyvää pleksikanttaan lukuun ottamatta täysin kromipinnoitetusta kuparista. Kromipinnoitteen kerrotaan olevan sekä kestävämpi että kiiltävämpi kuin perinteisen nikkelipinnoitteen.

Alphacool on tullut tunnetuksi aiemminkin laajennettavista AIO-kierroistaan, eikä uudet Eiswolf 2:t RX 7000- ja RTX 40 -näytönohjaimille tee tähän poikkeusta. Yhtiö on sijoittanut laajentamisen mahdollistavat pikaliittimet keskelle Eisblock GPX Aurora -blokin ja NexXxoS ST30 -jäähdyttimen välillä kulkevia letkuja. Järjestelmän pumppuna toimii näytönohjainblokin kylkeen perinteisen letkuterminaalin sijasta asennettu DC-LT 2 -pumpun sisältävä terminaaliyksikkö. 360 mm:n NexXxoS ST30 -jäähdytin on luonnollisesti täyttä kuparia.

Eiswolf 2 -AIO:n RGB-valaistus pääsee kunnolla oikeuksiinsa kiitos kirkkaan pleksikannen ja kromipinnoitteen. Itse blokin lisäksi ohjattavaa valaistusta löytyy 120 mm:n Aurora Rise -tuulettimista. PWM-ohjatut tuulettimet tarjoavat Zero RPM -tilan (käynnistyy 350 RPM:n nopeudella, max 2500 RPM), maksimissaan 3,17 mmH 2 O:n staattisen paineen ja 119,8 m3/h:n ilmavirran. Myös pumppuyksiköstä löytyy valaistu logo, mutta se on lukittu AMD:lla punaiseksi ja NVIDIAlla vihreäksi.

Alphacool Eiswolf 2 AIO-coolerit on hinnoiteltu 269,98 euroon yhtiön omassa verkkokaupassa mallista riippumatta. AMD:n puolella saatavilla on versiot Radeon RX 7900 XT:n ja XTX:n referenssimallille, Sapphiren Nitroille sekä ASRockin Taichi- ja Phantom Gaming -malleille. NVIDIAn leirissä GeForce RTX 4090:n Founders Editionille oli olemassa oma versionsa jo aiemmin ja nyt saataville tulevat versiot RTX 4080 FE:lle, Asuksen RTX 4080 Strixeille sekä RTX 4090 Strix- ja TUF-malleille ja vielä MSI:n RTX 4080 Gaming X Triolle ja Suprim X:lle. Kaikki mallit ovat tilattavissa heti, mutta niiden toimitusten odotetaan alkavan vasta 3-4 viikon kuluessa.

