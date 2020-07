Kompakti näppäimistö on varustettu kestävillä näppäinhatuilla ja uudistetulla optisella kytkimellä.

Razer on lanseerannut Huntsman-sarjansa mekaanisiin näppäimistöihin uuden, viime vuonna esiteltyä tenkeyless-malliakin pienemmän, 60-prosenttisella näppäinasettelulla varustetun Huntsman Minin. Kookkaampien sisarustensa tavoin myös Huntsman Mini on varustettu Razerin optisilla kytkimillä, joille luvataan jopa 100 miljoonan painalluksen elinikää. Optiset kytkimet ovat kuitenkin saaneet osalleen päivityksen. Lineaarista versiota kytkimestä on uudistettu lisäämällä mukaan silikoninen vaimennin, jonka pitäisi hiljentää huomattavasti näppäimistön tuottamaa ääntä. Razerin mukaan tämä ei kuitenkaan heikennä kytkimen nopeaa toimintaa tai sulavuutta.

Huntsman Minin näppäinhatut ovat materiaaliltaan PBT-muovia, joka on valmistettu Double Shot -ruiskuvaluna, minkä seurauksena hatuissa ei ole lainkaan kuluvia maalauksia. Näppäimistön kotelointi on alumiininen ja perinteiseen tapaan näppäinten alta löytyy RGB-valaistus. Tenkeyless-versiosta tuttuun tapaan myös Huntsman Minin USB Type-C -kaapeli on irrotettavissa, mikä helpottaa entisestään pienen näppäimistön mukana kuljettamista. Tenkeyless versiosta löytyneestä 10KRO-tuesta poiketen Huntsman Mini tukee täyttä N-key roll-overia.

Razer Huntsman Mini tulee saataville sekä mustana että valkoisena, joko lineaarisilla tai tuntopisteellisillä kytkimillä. Tuntopisteellisen version suositushinta on 129,99 ja lineaarisen 139,99 euroa. Tuntopisteellinen versio on saatavissa välittömästi Razerin Euroopan nettikaupasta. Lineaarisilla kytkimillä varustettu malli tulee saataville elokuussa. Valitettavasti näppäimistö on varustettu tällä hetkellä ainoastaan Yhdysvaltain asettelulla, mutta muut näppäinasettelut, mukaan lukien pohjoismaalainen, tulevat saataville myöhemmin tämän vuoden aikana.

Lähde: Razer