Huippuominaisuuksilla varustettu Legion Phone Duel tukee jopa 90 watin pikalatausta kahden USB Type-C liitännän kautta yhtäaikaisesti toteutettuna.

Lenovo julkaisi tänään Legion-pelibrändinsä alle ensimmäisen älypuhelimen – Legion Phone Duelin. Puhelin on varustettu nykypäivän lippulaivaraudalla ja brändinsä mukaisesti pelaamiseen keskittyvillä ominaisuuksilla.

Lenovo Legion Phone Duel rakentuu 6,65 tuumaisen AMOLED-näytön ympärille. 19,5:9-kuvasuhteen näyttö on varustettu 144 hertsin virkistystaajuudella ja Full HD -resoluutiolla (2340 x 1080). Näytön kosketuksentunnistus toimii kuitenkin 120 hertsin näytöistä tutulla 240 hertsin taajuudella. Puhelimen sisällä sykkii Qualcommin tuore Snaprdagon 865 Plus -järjestelmäpiiri, jonka parina on mallista riippuen 12 tai jopa 16 gigatavua LPDDR5 RAM-muistia ja maksimissaan 512 gigatavua UFS 3.1 -tallennustilaa. Järjestelmäpiirin myötä puhelin tukee myös 5G-taajuuksia ja Wi-Fi 6:tta maksimissaan jopa 2,52 Gt/s -siirtonopeuksilla.

Lenovo on suunnannut Legion Phone Duelin pelaajille muun muassa suunnittelemalla puhelimen erityisesti vaakatasossa pidettäväksi. Tämä näkyy ensimmäisenä puhelimen sisältä esiin nousevassa 20 megapikselin etukamerassa, joka on sijoitettu perinteisen puhelimen yläpäädyn sijaan laitteen oikeaan kylkeen, minkä lisäksi takakuoreen tyylitelty Y-logo on RGB-valaistu. Vaakakäyttöä ajatellen myös laitteen takakamerat kuten myös puhelinta pelisuorituksiin siivittävä järjestelmäpiiri on sijoitettu takakuoren keskivaiheille. Tällöin puhelinta vaakatasossa pitäessä sormet eivät peitä kameroiden linssejä eikä järjestelmäpiirin tuottama lämpö siirry suoraan sormille. Laitteen ala- ja yläosaan onkin sijoitettu puhelimen kaksi 2500 mAh:n akkua, jottei käsien tuntumassa olisi kaikkein kuumimpia komponentteja.

Kahden akun lisäksi Lenovo on sijoittanut puhelimeen myös kaksi USB Type-C -latausliitäntää – yhden laitteen pohjaan ja toisen vasempaan kylkeen. Molempia latausliitäntöjä yhtä aikaa käyttäessä puhelin tukee jopa 90 watin pikalatausta, jolla 5000 mAh:n akkukokonaisuuden lataaminen puolilleen (50 %) pitäisi onnistua vain 10 minuutissa ja täyteen saakka 30 minuutissa. Pelaajien iloksi Lenovo Legion Phone Duel sisältää myös kaksi värinämoottoria, jotka antavat käsille palautetta pelien tilanteista.

Myös kamerajärjestelmän osalta Lenovo on ajatellut pelaajia, sillä puhelin tukee etukameran kuvan liittämistä oheen pelikuvaa suoratoistaessa. Erikoisesti takakuoren keskelle sijoitettujen takakameroiden osalta pääkamera on varustettu 64 megapikselin sensorilla ja f1.89-aukkosuhteen objektiivilla. Pääkameran tukena on 16 megapikselin ultralaajakulmakamera f2.2-aukkosuhteella.

Lenovo Legion Phone Duelin tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 168,17 x 78,48 x 9,9 mm

Paino: 239 grammaa

6,65” AMOLED-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 144 Hz

Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiiri (1 x 3,1 GHz Kryo 585, 3 x 2,42 GHz Kryo 585, 4 x 1,8 GHz Kryo 585 CPU, Adreno 650 GPU), X55 -5G-modeemi

12 tai 16 Gt LPDDER5 RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

Kaksoistakakamera 64 megapikselin pääkamera (1/72”, 0,8 um pikselikoko, 25 mm), f1.89 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (1 um pikselikoko, 16 mm) f2.2

20 megapikselin etukamera (25 mm), f2.2

5G-tuki, SA & NSA, Sub 6 GHz (n1, n38, n41, n77, n78, n79), LTE-A, Dual SIM

Wi-Fi 802.11a/b/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Stereokaiuttimet, sormenjälkilukija näytön alla

5000 mAh akku, 2 x USB Type-C, 90 watin pikalataus

Android 10 / ZUI 12 / Legion OS

Lenovo Legion Phone Duel tulee saataville Kiinassa, missä laite tunnetaan nimellä Lenovo Legion Phone Pro, ja valikoiduilla muilla Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoilla heinäkuun aikana. Eurooppaan ja muualle maailmaan puhelin tulee saataville myöhemmin. Hinnoittelua Lenovo ei tiedotteessaan valitettavasti paljastanut.

Lähde: Lenovo