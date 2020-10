Razer julkaisi ensimmäiset kotelonsa: Tomahawk ATX ja Mini-ITX

Razerin ensimmäiset kotelot on varustettu verrattain hillityllä, kotelon tassujen kohottaman pohjan alta hohtavalla Chroma Underglow -valaistuksella.

Razer on levittänyt lonkeronsa liki koko oheislaitemarkkinoille omia tietokoneitaan unohtamatta. Kotelorintamalla yhtiö on nähty tähän asti vain brändiyhteistyössä eri kotelovalmistajien tuotteissa, mutta nyt siihen on saatu muutos.

Razer on julkaissut RazerCon 2020 -virtuaalimessuillaan ensimmäiset omat tietokonekotelonsa. Tomahawkiksi brändätystä kotelosta tulee saataville miditorniluokan ATX-malli sekä pienikokoisempi ITX-malli. Molemmat ovat selvästi tunnistettavissa saman perheen tuotteiksi.

Teräksisten koteloiden molemmat kyljet ovat karkaistua lasia ja ne aukeavat saranoilla. Lasipaneelit voi myös nostaa pois saranoiltaan asennustöiden helpottamiseksi. Koteloiden etupaneelia koristaa vihreä LED-valaistu Razerin logo. Koteloiden ilmanvaihto tapahtuu takapään tuulettimen, rei’itetyn katon sekä etupaneelin sivun ritilöiden kautta. Ainakin katto on varustettu pölynsuodatuksella, mutta esimerkiksi etupaneelin mahdollisesta pölysuodattimesta ei mainita Razerin verkkosivuilla.

Tomahawkien RGB-valaistus poikkeaa massasta selvästi, sillä Razer Chroma Underglow:ksi ristitty valaistus on sijoitettu kotelon pohjaan hohtamaan valoa tassujen kohottaman kotelon alta. Kotelon I/O-paneeli on sijoitettu kotelon päälle ja siitä löytyy virta- ja reset-painikkeiden lisäksi yksi Type-C -liitin, erillinen mikrofoni- ja yhdistetty mikrofoni/kuulokeliitin sekä kaksi USB Type-A -liitintä.

Razer Tomahawk -koteloiden tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: ATX: 494,6 x 235,4 x 475 mm, 13,5 kg Mini-ITX: 321,5 x 206,2 x 367,2 mm, 5,8 kg

Materiaali: 0,8 mm SPCC-teräs, karkaistu lasi

Etupaneeli: USB Type-C 3.2 Gen 2, 2 x USB Type A 3.1 Gen 1, 3,5 mm mikrofoni / kuuloke -yhdistelmäliitin, 3,5 mm mikrofoniliitin

Yhteensopivat emolevyt: ATX: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Mini-ITX: Mini-ITX, Mini-DTX

Levypaikat: ATX: 3 x 3,5”/2,5” + 2x 2,5” Mini-ITX: 3x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: ATX 7 kpl, Mini-ITX 3 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: ATX 384 mm, Mini-ITX 320 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: ATX 176 mm, Mini-ITX 165 mm

Virtalähteen maksimikoko: ATX: ATX / 210 mm, Mini-ITX: SFX, SFX-L

Jäähdytinyhteensopivuus: ATX: 360 mm, Mini-ITX: 240 mm

Teknisistä ominaisuuksista on jätetty pois tuuletinpaikat, koska Razer ei ole niitä muistanut mainita koteloiden tiedoissa. Kuvien perusteella Mini-ITX on varustettu yhdellä tuuletinpaikalla edessä ja takana sekä kahdella katossa ja lattiassa. ATX-kotelon osalta voidaan varmuudella todeta vain takapään yksi ja katon kolme tuuletinpaikkaa, mutta todennäköisesti etupaneelissa on niin ikään kolme tuuletinpaikkaa. ATX-version pohjan tuuletinpaikat, mikäli niitä on virtalähteen lisäksi, eivät näy kuvissa.

Molemmat Tomahawk-kotelot ovat ennakkotilattavissa Razerin Yhdysvaltojen verkkokaupassa, jossa luvataan aloittaa toimitukset 5. marraskuuta. Euroopan verkkokaupassa ei ole toistaiseksi samaa mahdollisuutta tai tietoa toimitusajoista. Tomahawk ATX on hinnoiteltu Euroopassa 229,99 ja Mini-ITX 199,99 euroon.

Lähteet: Razer (1), (2)