UL Benchmarks julkaisi uuden 3DMark Wild Life -testin Androidille, iOS:lle ja Windowsille

Uusi 3DMark-testi pitää sisällään uusia vertailutyökaluja sekä kaksi eri tyyppistä testiä, tavallisen pikatestin ja pitkäkestoisen rasistustestin.

Kotimaisista juuristaan tuttu UL Benchmarks on julkaissut uutta verta 3DMark-testiperheeseen. Uusi 3DMark Wild Life on suunniteltu ensisijaisesti mobiililaitteiden grafiikkapiirin testaamiseen, mutta siitä on saatavilla myös Unlimited-versio Windowsille.

3DMark Wild Life on suunniteltu mittaamaan grafiikkapiirin suorituskykyä vaativassa pelin kaltaisessa ympäristössä. Testin kerrotaan hyödyntävän modernien mobiililaitteiden viimeisimpiä tekniikoita testin renderöinnissä. Mobiililaitteilla testistä on saatavilla kaksi versiota, Wild Life ja Wild Life Stress Test.

Wild Life on perinteinen, verrattain lyhyt testi. Sen kerrotaan simuloivan sellaisia mobiilipelejä, joissa rasitus keskittyy lyhyisiin pyrähdyksiin. Wild Life Stress Test pyörii puolestaan pidempään ja simuloi jatkuvasti raskaita pelejä. Stress Test ei anna vain perinteistä tulosta, vaan näyttää kätevässä graafissa miten laitteen suorituskyky muuttuu pidemmässä rasituksessa, jossa testiä pyöritetään useita kertoja peräjälkeen.

Uusi 3DMark antaa mobiililaitteilla pelkän tuloksen lisäksi helposti luettavia graafeja, joissa juuri ajettua tulosta voi verrata samalla laitteilla ajettuihin tuloksiin, suosituimpien laitteiden tuloksiin sekä kaikkiin muihin tuloksiin. Graafit antavat myös mielenkiintoista laitekohtaista dataa siitä, miten tasaisia tuloksia eri yksilöt antavat. Tiedot kerätään maailmanlaajuisesti lähetetyistä tuloksista, joten ne kattavat laajan skaalan erilaisia käyttöympäristöjä, mitkä voivat vaikuttaa tuloksiin. Lisäksi tarjolla on statistiikkaa siitä, miten eri käyttöjärjestelmäversiot vaikuttavat tulokseen.

3DMark Wild Life on toteutettu Vulkan-rajapinnalla Androidille ja Windowsille ja Metal-rajapinnalla Applen laitteille. Testi vaatii vähintään Android 10- tai iOS 13 -käyttöjärjestelmän ja se on ladattavissa Androidille Google Play -kaupasta ja iOS-laitteille Applen App Storesta. Windows-versio on puolestaan saatavilla ilmaisena päivityksenä 3DMark Advanced- ja Professional Edition -versioille Steamista, UL Benchmarksin verkkosivuilta ja Green Man Gaming -pelikaupasta.

Huom!

UL Benchmarks on ilmoittanut, että Qualcommin Vulkan-ajureista johtuen testissä esiintyy graafisia virheitä kuten vilkkumista Android 10 -käyttöjärjestelmällä ja Snapdragon 855:llä tai vanhemmilla järjestelmäpiireillä. Kyseessä on kosmeettinen haitta, joka ei vaikuta tuloksiin. Android 11 -version mukana tulevat Qualcommin uudemmat Vulkan-ajurit korjaavat ongelmat.

Lähde: UL Benchmarks