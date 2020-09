Razerin uutuushiiren kylkipaneeliin voi vaihtaa mieltymystensä ja pelien mukaan 2-, 6- tai 12-painikkeisen moduulin.

Alun perin oheislaitteistaan tunnutuksi tullut Razer on julkaissut uuden pelihiiren. Naga-perheen tuorein tulokas on paitsi langaton, myös modulaarinen vasemman kyljen painikkeiden osalta.

Razer Naga Pro on oikeakätisille suunniteltu pelihiiri, mikä on optimoitu laajalle kirjolle erityyppisiä pelejä modulaarisen rakenteensa avulla. Käyttäjä voi vaihdella omien mieltymystensä mukaan hiiren vasemman kyljen painikkeita 2-, 6- ja 12-painikkeisten vaihtoehtojen välillä.

Siinä missä esimerkiksi ammuskelupeleissä pärjää useimmiten kahdella oikein hyvin, on 12-painikkeisellakin oma paikkansa esimerkiksi MMO-roolipeleissä (Massively Multiplayer Online) ja reaaliaikastrategioissa. Joukon keskimmäinen eli 6-painikkeinen kylkipaneeli on Naga-perheessä täysin uusi tuttavuus ja siinä painikkeet on asetettu kahteen päällekkäiseen kolmen painikkeen riviin.

Naga Pro hyödyntää Razerin omaa optista Focus+ 20K DPI -sensoria, mikä kykenee nimensä mukaisesti 20 000 DPI:n tarkkuuteen, 650 tuuman sekuntinopeuteen ja 50 G:n kiihtyvyyksiin. Hiiren pääpainikkeet on toteutettu yhtiön omilla optisilla kytkimillä ja sen rulla tukee kallistusta. Naga Pro käyttää oletuksena Razerin langatonta HyperSpeed-yhteystekniikkaa, mutta se tukee myös Bluetooth-yhteyksiä ja toimintaa langallisena Speedflex-kaapelin kera.

Hiiri tukee luonnollisesti myös Razerin Chroma RGB -valaistusta sekä eri laitteiden välistä valaistuksen synkronointia. Teknisten tietojen mukaan Naga Pron akku kestää parhaimmillaan 150 tuntia Bluetooth- ja 100 tuntia HyperSpeed-yhteyksillä, kun valaistus ei ole käytössä. Yhtiö ei ilmoita akun kestoa valaistus käytössä.

Razer Naga Pron strategiset mitat ovat 119 x 74,5 x 43 mm ja 117 grammaa. Se saapuu myyntiin välittömästi ainakin Razerin omassa verkkokaupassa 169,99 euron suositushintaan.

