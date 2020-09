Micron julkaisi GDDR6X-muistit virallisesti

NVIDIAn GeForce RTX 30 -sarjan mukana markkinoille saapuvat muistit eivät ole ainakaan toistaiseksi JEDECin standardoimia.

NVIDIAn GeForce RTX 30 -sarjassa käytettävien GDDR6X-muistien olemassaolo varmistui jokin aika sitten, kun Micronin verkkosivuilta löydettiin dokumentteja koskien muisteja. Nyt yhtiö on julkaissut uudet muistinsa myös virallisesti.

Micronin GDDR6X-muistit ovat suurilta osin vastaavia kuin GDDR6-muistit. Niiden efektiivinen nopeus on saatu kuitenkin nostettua merkittävästi korkeammalle käyttämällä muistirintamalla uutta PAM4-signalointia (nelitasoinen pulssi-amplitudimodulaatio), mikä mahdollistaa neljän bitin siirtämisen kellojaksossa normaalin kahden sijasta. GDDR6X-muistit ovat myös hieman virtapihimpiä GDDR6-muisteihin verrattuna per siirretty bitti, mutta toisaalta suuremmat nopeudet kasvattavat kokonaiskulutuksen per muistisiru aiempaa korkeammaksi.

GDDR6X-muistien nopeus on ensimmäisissä julkaistuissa tuotteissa 19 Gbps, mutta Micronin mukaan muistit tulevat venymään 21 Gbps:n nopeuteen asti. Käytännössä 21 Gbps:n muisteilla päästäisiin aavistuksen yli yhden teratavun sekuntinopeuden, kun käytössä on 384-bittinen muistiväylä. Aluksi muistisirujen kapasiteetti on 8 gigabittiä, mutta yhtiö uskoo saavansa 16 gigabitin versiot tuotantoon ensi vuonna. 384-bittisellä muistiväylällä 8 gigabitin siruilla tarkoittaa käytännössä 12 gigatavun muistimäärää, tai kuten RTX 3090:n tapauksessa, 24 Gt:n muistia clamshell-tilassa, jossa kaksi muistisirua jakaa yhden muistiväylän.

Muististandardeja hallinnoiva JEDEC ei ole ainakaan toistaiseksi ilmoittanut mitään virallista GDDR6X-muisteista, mitä voidaan pitää varsin poikkeuksellisena GDDR-muistien saralla. JEDEC on standardoinut esimerkiksi edellisen Micronin kehittämän GDDR5X-muistin. On kuitenkin mahdollista, että yhteenliittymän ilmoitus GDDR6X-standardista tultaisiin julkaisemaan vasta lähitulevaisuudessa. Micronin mukaan GDDR6X-muistit eivät ole kuitenkaan NVIDIAn yksinoikeustuote, vaan ne ovat saatavilla myös yhtiön muille kumppaneille.

Lähde: Micron (1), (2)