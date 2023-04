BlackShark V2 Pro (2023) -kuulokkeet tarjoavat edeltäjiään pidemmän akunkeston, päivitetyn mikrofonin ja uutena ominaisuutena myös tuen Bluetooth-yhteyksille.

Razer on julkaissut uuden vuoden 2023 version alun perin jo vuonna 2020 päivänvalon nähneistä BlackShark V2 Pro -pelikuulokkeistaan. Uudet kuulokkeet pitävät mukanaan alkuperäisestä mallista tutun ulkonäön ja langattoman Razer HyperSpeed Wireless -yhteyden tietokoneeseen. Myös kuuloke-elementit ovat pysyneet ainakin paperilla ennallaan 50 mm:n TriForce Titanium -elementeissä.

Valmistaja kertoo päivittäneensä vuoden 2023 Razer BlackShark V2 Proiden mikrofonia kattamaan entistä laajemman taajuusalueen ja Razerin oman langattoman yhteyden lisäksi uutuuskuulokkeet tukevat myös Bluetooth 5.2:ta. Myös akunkestoon sekä akun lataukseen on tuotu päivitystä ja alkuperäisen mallin 24 tunnin lupauksesta on noustu peräti 70 tunnin akunkestolupaukseen. Latausliitäntä puolestaan on päivitetty Micro-USB:stä USB-C:hen.

Razer BlackShark V2 Pro (2023):n myynti on alkanut välittömästi 229,99 euron suositushintaan.

Lähde: Razer