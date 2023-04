Ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki Star Was Jedi: Survivor -pelille, mutta samaan syssyyn on saatu liiskattua pari bugiakin.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 23.4.3 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia. AMD Software 23.4.3 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on tuki Star Wars Jedi: Survivor -pelille. Mahdollisista suorituskykyeroista ei valitettavasti ole mainintoja. Tällä kertaa ajureissa on korjattu kaksi tiedossa ollutta ongelmaa: World War Z: Aftermathissa Vulkan-rajapinnalla mahdollisesti näkyvä punainen grafiikan korruptoituminen sekä Last of Us Part 1:n normaalia pidemmät varjostinten kääntöajat (Shader Compilation). Lisäksi AMD kertoo tekevänsä yhteistyötä pelinkehittäjän kanssa korjatakseen joillain Radeon-käyttäjillä esiintyneen veden korruptoitumisongelman Hogwarts Legacyssä. Tiedossa olevia bugeja ajureissa ovat esimerkiksi RuneScape-pelin mahdollinen kaatuilu, Radeon RX 7000 -sarjalla joillain korkean resoluution ja virkistystaajuuden näytöillä esiintyvä normaalia korkeampi lepotehonkulutus sekä odotettua heikompi suorituskyky samoilla näytönohjaimilla joissain VR-sovelluksissa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.