58 gramman painollaan Viper V2 Pro on jopa 16 grammaa valmistajan vanhempaa Viper Ultimate -hiirtä kevyempi.

Razer on julkaissut uuden Viper V2 Pro -pelihiiren. Kyseessä on seuraaja valmistajan suositulle Viper Ultimate -hiirelle ja uutuuden mainostetaan olevan peräti yli 20 prosenttia edeltäjäänsä keveämpi.

Viper Ultimaten tavoin myös uusi Viper V2 Pro on langaton hiiri, joka muodostaa yhteyden tietokoneeseen valmistajan oman Hyperspeed Wireless -yhteyden kautta ja hiiren akunkestoksi luvataan jopa 80 tuntia, mikä on 10 tuntia Viper Ultimaten 70 tunnin akunkestolupausta enemmän. Tästä huolimatta hiiren painoa on onnistuttu karsimaan varsin reilusti, sillä siinä missä Viper Ultimate painoi 74 grammaa, on Viper V2 Pron paino enää vain 58 grammaa.

Hiiren sensorina toimii Razerin uusi Focus Pro 30K, jonka Asymmetric Cut-off -ominaisuus mahdollistaa erillisen nosto- ja laskukorkeuden säätämisen hiiren minimitunnistusetäisyydelle ja jonka maksimiherkkyys on nimensä mukaisesti 30 000 DPI. Sensorin maksiminopeus on 750 IPS ja maksimikiihdytys 70 G. Kytkiminä puolestaan toimivat niin ikään Razerin uudet Optical Mouse Switch Gen 3:t, joiden eliniäksi luvataan jopa 90 miljoona klikkausta.

Razer Viper V2 Pron myynti alkoi välittömästi julkaisun yhteydessä 159,99 euron suositushintaan.

Lähde: Razer