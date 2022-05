Intel julkaisi uudet 12. sukupolven Core HX -prosessorit kannettaviin

Uudet HX-mallit käyttävät työpöydältä tuttua Alder Lake -sirua ja tukevat sen myötä ensimmäistä kertaa PCI Express 5.0 -väylää kannettavissa.

Intel on päivittänyt 12. sukupolven Core H -sarjan prosessoritarjontaa. Uudet HX-merkityt prosessorit perustuvat tuttuun Alder Lake -arkkitehtuuriin.

Intelin uudet 12. sukupolven mobiiliprosessorit ovat tähän asti perustuneet kahteen eri siruun, 6+8-ytimiseen ja 2+8-ytimiseen. Uudet HX-sarjan prosessorit hylkäävät nämä sirut ja käyttävät sen sijasta työpöydältä tuttua 8+8-konfiguraation sirua. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot alla olevasta diasta.

Prosessorin integroitu grafiikkaohjain kokee työpöytäsirun käytön vuoksi leikkauksen muiden mobiilimallien maksimissaan 96 Execution Unit -yksiköstä 32 EU-yksikköön. Tämä tuskin muodostuu kuitenkaan ongelmaksi asiakaskunnalle, sillä prosessorit on suunniteltu käytettäviksi tehokkaimmissa pelikannettavissa sekä kannettavissa työasemissa, joissa on erillinen näytönohjain. Prosessoreiden TDP-arvo on 55 wattia, mutta Turbon ollessa käytössä kulutus voi nousta hetkellisesti jopa 157 wattiin.

Ylikellotuspuolella tuettuna on kenties pienimuotoisena yllätyksenäkin sekä P- että E-ydinten erillinen ylikellotus. Intel on samalla päivittänyt Speed Optimizer- ja Extreme Tunig Utility -sovellukset tukemaan uusia ylikellotusominaisuuksia. Prosessorit tukevat myös Dynamic Memory Boost -toimintoa, joka vaihtaa muistien tilaa JEDEC- ja XMP-profiilien välillä rasituksen mukaan. Prosessoreiden tekniset tiedot listaavassa diassa mainitaan, että osa prosessoreista tukee vain rajoitettua ydinten ylikellotusta, mutta missään ei tarkenneta mitä ero tarkoittaa käytännössä.

Uudet HX-sarjan prosessorit tuovat lisäydinten lisäksi muutakin työpöytäpuolelta tuttua, kuten PCI Express 5.0 -tuen, jota ei ole ennen nähty kannettavissa. Myös muut liitännät ovat työpöytäpuolelta tutulla tasolla, joten kannettavien valmistajien tehtäväksi jää päättää, mitä niistä se aikoo tukea. DMI x8 Gen4 (PCIe 4.0) -väylän takana oleva piirisarja tukee mm. Wi-Fi 6E -verkko-ohjaimia, kahdeksaa SATA 3.0 -liitäntää, 14 USB2- ja 10 USB3 -liitäntää sekä 16 PCIe 4.0- ja 12 PCIe 3.0 -kaistaa.

Löydät yltä vielä prosessorin suorituskykydiat esimerkkikannettavia vastaan. Intel on valinnut omaksi referenssialustakseen MSI:n GT77 Titan -kannettavan 175 watin TDP-arvolla. Osassa verrokkikannettavia TDP on jonkin verran matalampi.

